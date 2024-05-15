全球三大公有雲之一的Google Cloud驚傳出包！據外媒報導，澳洲一間退休金基金理財公司使用Google Cloud管理規模超過1250億澳元（約2.7 兆元台幣）的資產，但因為Google Cloud誤將雲端數據刪除，導致該公司超過50萬名用戶的退休金一夕間「消失」。

綜合《衛報》等外媒報導，澳洲退休金基金理財公司「UniSuper」超過50萬名用戶，在5月初突然無法正常登入網站與APP，甚至無法查看自己的退休金帳戶。

原本不少用戶以為是UniSuper遭到網路駭客攻擊，不僅擔心自己的退休金全沒了，更害怕個資與帳戶資料外流。

不過問題上周終於得到解答，原來竟是Google Cloud出現錯誤組態設定，導致數據被全數刪除，甚至位於2個服務區域的備份資料也一併全刪光。

事後UniSuper執行長Peter Chun與Google Cloud執行長Thomas Kurian罕見發出聯合聲明並致歉。Peter Chun強調，這次的服務中斷並非網路攻擊造成，也沒有任何用戶的個資外洩。

幸好UniSuper在另一家雲端服務供應商還保有備份數據，經過搶修後已恢復大多數線上服務。