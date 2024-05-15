下個月就是畢業季，也是每年的求職旺季。目前台灣餐飲業面臨嚴重的缺工問題，雖然部份餐廳已透過QRcode點餐、送餐機器人等方式減輕人力需求，仍有必需的專才人力缺口待補充。畢業季將至，各餐廳也都看準了這批社會新鮮人，分別祭出各種方案投入這場搶人大戰。

據勞動部2023年初任人員薪資統計結果顯示，社會新鮮人平均月薪為3.5萬元，薪資中位數為3.1萬元，其中高中職畢業者起薪2.8萬元、大學畢業3.3萬元、研究所畢業者則為4.9萬元。

對於剛畢業或是才退伍的求職者來說，初入社會想累績經驗，最需要的就是背景穩定、可靠的企業，又能從中獲得職涯的發展性。根據yes123求職網3月調查顯示，如果想到本土民營企業工作，社會新鮮人主要選擇的行業，在可複選狀況下，「餐飲住宿與休閒旅遊」佔了32.5%，為統計結果的第二名。

今年，各大餐飲集團也紛紛祭出優質薪資招募人才，像是饗樂餐飲集團儲備店經理、五花馬全職廚房人員皆打出42,000元，歐奇餐飲內場正職則是40,000元、王品集團內外場人員起薪也有35,100元，儲備店經理更高達46,000元、年終上看1.5月，Mo Mo Paradise母企業三澧餐飲集團更在日前通過相關激勵辦法，儲備主管月收入最高可超過8萬元。

以三澧餐飲集團為例，2003年將日本Mo Mo Paradise壽喜燒原汁原味引進台灣，秉持『創造顧客最美好用餐體驗』為信念價値，迄今在台灣餐飲界屹立超過20個年頭，儼然已是台灣壽喜燒第一名，旗下還有義大利餐廰「BELLINI Caffe」 、「BELLINI PASTA PASTA」、手工義大利麵「MOLINO」，炸物丼飯「天吉屋」與日式高級天婦羅料理「吉 天麩羅KICHI」等品牌，全台超過50家店，且持續展店中，對年輕人、二度就業、外籍生及壯世代求職者來說，強大的企業背景為成就個人發展帶來美好前景。

三澧集團董事長林建佑表示，日前集團通過全品牌餐廳內、外場人員激勵方案，專案包含新進同仁，不管是社會新鮮人、轉職或二度就業無經驗者，本薪加上入職獎金都可上看4萬元，另外，業績獎金提撥無上限、介紹獎金10,000元、續任獎金等福利，加起來店主管每月收入可超過8萬元，集團更設有員工儲蓄方案，提供同仁60期複利儲蓄退休金，每位同仁都可以安心在集團持續成長發展。

目前三澧集團目前開出不同職位餐飲職缺，包含外場服務人員、內場廚務人員，還有管理職儲備主管，趕在6月畢業季各家餐飲公司搶人大戰開打前，提前以加碼獎金、利多盡出的優勢大舉徵才，是求職、轉職的年度大好機會。