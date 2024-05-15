烏克蘭遭到俄羅斯持續的空襲，包括中部與西部地區。一位前北約秘書長表示，北約應該利用聯盟成員的防空系統，攔截俄羅斯的空襲，至少可以幫助烏克蘭西部地區的安全。

商業內幕(BusinessInsider)報導，北約前秘書長拉斯穆森(Anders Fogh Rasmussen)表示，在幾周前，北約成員國幫助以色列擊落來自伊朗的空中威脅，也就可以在烏克蘭做同樣的事情。與烏克蘭接攘的北約成員有波蘭和羅馬尼亞，他們可以協助烏克蘭守衛西部與西南部的空域。

拉斯穆森是2009年至2014年間擔任北約秘書長，他接受英國i Paper媒體的訪問時提到，在今年早些時候，美國、英國和法國等一些北約成員國，他們的戰鬥機幫助以色列防空系統攔截伊朗無人機和飛彈。

拉斯穆森告訴媒體，既然有此前例，那麼北約聯盟也可以做完全相同的事情，來幫助烏克蘭擊落來襲的俄羅斯無人機和飛彈。

他更進一步表示，北約的空中和飛彈防禦系統，可以與烏克蘭現有的戰管系統連接，這樣可以「更有效」地保護烏克蘭西部，保護當地的國防工業，並協助重建，此舉也不違反規定，沒有向該國(烏克蘭)派遣北約部隊。

迄今為止，大多數北約成員國都是提供軍事援助，而不願向烏克蘭派遣軍隊，也不願從自己的領土上協助烏克蘭防衛。

根據《華爾街日報》報道，烏克蘭的防空攔截率，從過去6個月的 46% ，降至上個月的 30% ，這是顯著的衰退，與彈藥不足有直接關係。

媒體報道稱，根據烏克蘭的數據，去年6個月期間，烏克蘭的攔截率高達73%。