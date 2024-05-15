法屬新喀里多尼亞（New Caledonia）爆發30多年來最嚴重暴動，已造成至少4人死亡數百人受傷。法國對該地區的投票規定進行爭議性改革後，爆發當地民眾不滿，暴動不斷，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）宣布該地區進入緊急狀態。

Several people reportedly killed in violent protests in the French Pacific territory of New Caledonia, after France passed a new law granting voting rights to French residents there. pic.twitter.com/7xkyXW2YEw — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 15, 2024

馬克宏週三（15日）召開國防和國家安全委員會會議討論騷亂，並取消了原定前往法國地區的訪問。總統辦公室表示，馬克宏宣布該地區進入緊急狀態。總統府確認，有3人死亡，一名警察重傷。馬克宏表示：「所有暴力行為都是不能容忍的，將堅決回應，以確保恢復共和秩序。」

Eyewitness videos showed the aftermath in New Caledonia's capital Noumea after a night of rioting despite a curfew, as France's National Assembly approved changes to voting rules in the Pacific Island https://t.co/stPXqg6ejG pic.twitter.com/hqtgGKZ77E — Reuters (@Reuters) May 15, 2024

《半島電視台》（Al Jazeera）記者巴特勒（Natacha Butler）在巴黎報導稱，馬克宏希望在當前局勢中佔「上風」。據法國內政部長稱，「一夜之間約有130人被捕，有一些抗議者向警察開槍。」

儘管已經部署了全副武裝的安全部隊在首都諾美亞（Noumea），並且實施宵禁，但暴動絲毫沒有減弱。巴特勒說，宵禁現已延長至本週四（16日）晚上。

巴特勒表示，有許多建築物和汽車被縱火焚燬，學校和其他機構在接下來的幾天內關閉，國際機場沒有航班起飛。法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）在巴黎表示，目前已知有數百人在暴動中受傷，其中包括「約100名」憲兵（Gendarmerie）。