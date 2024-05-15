不少人的童年男神「最殺男團」Energy推出全新專輯，歌曲《Here I Am》MV在今（15）晚一推出就引發討論，不少粉絲紛紛湧入觀看，新歌由金曲詞王葛大為作詞，陳又齊與JerryC作曲，更找來價值約2000萬豪車擔任Energy座駕，5人大聲唱出「我們已到齊連你也算在內」，讓不少鐵粉十分激動。

更有骨灰級粉絲激動表示：「你能想像這些人已經40歲了嗎？跳這樣真的很厲害，以前國小就是Energy粉（本命牛奶），現在30歲當媽媽的我，偶像看起來居然比自己年輕，骨灰級粉絲挺起來～不知道大家當初是哪首入坑的...我是無懈可擊那首開始追～」

Energy新歌《Here I Am》MV曝光後，在短短3小時之內，累積破4.4萬次觀看數，粉絲紛紛湧入大讚：「太帥了，等到了！帥起來」、「五個人就是帥！」、「完整版看完，這個舞真的是沒在客氣的欸！五位哥都帥到翻掉了」、「八年級來報到，EG超帥超會唱跳」、「帥爆了，好熱血沸騰。 40幾歲還能這樣跳真的不簡單」、「我的天哪！已被帥暈，現在的年輕人懂我們ENERGY嗎！！這才是台灣原創超殺男團啊！」