詩亞（陳詩亞）從節目《我愛黑澀會》出道，有著甜美外型及魔鬼身材，精湛舞蹈實力深受粉絲喜愛，時常在社群分享生活與粉絲互動，今（15）日她分享一次錄影經驗，提到自己常收到身體各部位的照片，卻被一位前輩回應「我們客群不一樣」，讓她覺得不舒服，坦言這攸關嚴重的性騷擾。

詩亞近日在錄影時分享，曾透過私訊收到人體各種部位的照片，當主持人問及原因，她則回應：「可能（被當作）分享的對象？」沒想到話題轉換後，竟被一位前輩回過頭對她說：「可能我們的客群不一樣，所以被分享的東西也不一樣。」讓詩亞回想起這句話覺得有些不舒服。

詩亞表示當時是笑著聽完這句話，但事後越想越不對勁，「收到奇怪的照片甚至是人體構造，都不是誰願意的，這其實是一種很嚴重的性騷擾」，認為這跟客群沒有關係，「就像性騷擾不能用長相去斷定一樣，覺得這不能習以為常或是不被重視」。

最後詩亞補充說到，雖然當下只是用微笑來帶過，但不代表她可以接受這樣的事情，而她事後才回應，是因為習慣在工作結束後回想一天的應對狀況，「相信很多人當下可能也不知道怎麼回應是最好的，只能說自己要再加油，反應要更快」，對此，引來網友熱烈回應，「這種回應實在太惡劣」、「這位前輩的用詞太沒禮貌了」。