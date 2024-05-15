台灣女網好手謝淑薇在WTA羅馬網球賽的女雙8強賽，於台北時間15日晚間進行，首盤吞蛋讓出的大會頭號種子組合謝淑薇／比利時梅騰絲（Elise Mertens），雖然第2盤追回一成，經過搶十對決後，仍是0比6、6比4、7比10不敵中國大陸組合王欣瑜／鄭賽賽，未能晉級4強。

王欣瑜／鄭賽賽前一輪對手台灣詹皓晴長針眼不克繼續參賽，和俄羅斯搭檔庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）討論後退賽，讓王欣瑜／鄭賽賽不戰而勝輕鬆晉級，而王欣瑜也是謝淑薇去年法網女雙奪冠的隊友。