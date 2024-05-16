1名14歲少女和同齡富二代男友在復活節假期相約郊遊，沒想到卻遭對方設局，並允許多名同夥伸出狼爪，少女至少連續2日慘遭輪姦及虐待，甚至有人用手機拍攝過程，經剪輯後上傳至社群媒體。少女獲釋後感到驚恐害怕，沒有即時告知父母和警方，但紙包不住火，警方調查後拘捕10名少年，年齡介於11歲至16歲，其中包括少女男友。

據外媒報導，涉案男友來自富裕家庭，和其他涉案男生一樣，都是移民比利時，皆為朋友，其中年紀最大的16歲少年來自索馬利亞。

案件發生在4月2日至6日復活節假期期間，14歲受害少女和同齡男友一起到西弗蘭德斯省（West Flanders）科特賴克（Kortrijk）的森林遊玩，由於現場靠近高速公路，所以深受山地單車車友歡迎。男友到達森林後竟然出賣少女，先出手攻擊後，繼續容許同夥輪姦女友，他們更用手機拍下這些過程，再經剪輯後上傳至社群媒體，並和其他人分享，相關圖片亦透過Snapchat發佈。

受害少女在森林中至少被困2天，其間慘遭多次蹂躪，獲釋後感到害怕，所以沒有即時告訴給父母和警方。隨著相關影像流傳出去因此成為罪證，驚動各界包括警方，警員調查後，4月25日進行拘捕，被害少女目前正接受專家輔導。

據了解，10名涉案少年年齡從11歲至16歲，警方認為男友是主謀，引誘被害人到森林，隨後任由朋友輪流將她性侵，過程中無人阻止惡行，當中年紀最小的男童甚至負責「把風」。他們被捕後互相指控，警員發現他們說法有矛盾，其中6人被扣留，其餘4人留在家中接受監管。被扣留的6人中，2人獲准保釋。

警方調查後，遭扣留4名監管的少年，包括涉案男友，其代表律師表示，當事人否認指控，他也希望調查後可以真相大白，律師又形容被關在家中會造成創傷。而代表16歲索馬利亞男生的律師形容，執業15年從來沒有遇過類似案件，其當事人接受審問期間因語言問題，導致辭不達意，要求重新審問，強調其當事人並非強姦犯。

檢察官辦公室表示，考慮到涉案男生仍未成年，外界很難獲準公開透露其身份，官方亦不會透露太多資料。科特賴克市長奎肯伯恩(Vincent Van Quickenborne) 表示，對此案感到非常震驚，雖然檢察官辦公室不建議他發表任何評論，但他指「案中瘋狂行為是無法用言語來形容」。

比利時的刑事責任年齡是18歲，但大約3年前，比利時1名14歲少女在東佛蘭德省（East Flanders）根特（Ghent）的一個墓地被一群14歲至19歲男子輪姦，他們更拍攝過程，並將影片上傳至社群媒體，被害人最終輕身。比利時隨後加強青少年犯罪法例，年僅12歲兒童一旦被判犯強姦或輪姦罪名，法官可以判處長期監禁，16歲或以上的未成年被告則被視為成年人接受審訊。

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