我國第十六任總統、副總統選舉，賴清德先生當選總統，蕭美琴女士當選副總統。中華郵政公司訂於2024年5月20日發行「第十六任總統副總統就職紀念郵票」1套4枚及小全張1張，郵票面值分別為8元、15元各2枚、小全張面值28元。

同時，特以小全張圖案為主題，推出第十六任總統副總統就職紀念金、銀鑄錠及珍藏組等3款限量集郵商品，民眾可至全國各地郵局、郵政博物館選購或至「i集郵」訂購。

本套郵票採4枚聯刷，以插畫設計，運用臺灣傳統建築特色的窗花寓意「連結」，闡述臺灣透過民主自由、科技創新、醫療救援及文化創意與世界接軌。

郵票及小全張圖案簡介如下。

一、民主自由(面值8元)：以人民為主角，民眾以選票選擇自己的國家領導人。

二、科技創新(面值8元)：臺灣的創新科技聞名全球，更在世界上扮演著舉足輕重的地位。

三、醫療救援(面值15元)：以搜救犬為主角，代表著臺灣有能力為世界提供醫療支援與災難援助。

四、文化創意(面值15元)：臺灣在運動與文化藝術的軟實力，正慢慢在世界嶄露頭角。

五、小全張圖案(面值28元)：正副元首眺望前方，展望未來，背景襯以窗花，傳達總統、副總統將持續帶領臺灣與世界建立連結。

配合郵票發行，特印製郵票首日封、小全張首日封、貼(護)票卡、小全張護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於5月16日發售，並製作預銷首日戳套票封、小全張封及紀念郵摺1款，於郵票發行當日銷售，郵摺每本售價新臺幣380元，內含郵票全張及小全張各1張。

中華郵政公司說明，第十六任總統副總統就職紀念金、銀鑄錠及珍藏組系列商品委請中央造幣廠承鑄，以最新雷射雕刻技術及特殊拋模工法達成精緻浮雕與底紋之美，輔以典藏包裝盒、專屬提袋及加印限量序號之精美說明卡，深具紀念意義與珍藏價值。

一、第十六任總統副總統就職紀念黃金鑄錠：材質為含金千分之999.9純金，重量10公克，尺寸22.7×20 (毫米)，限量發行1,200套，每套售價新臺幣2萬8,000元。

二、第十六任總統副總統就職紀念銀鑄錠：材質為含銀千分之999純銀，每枚重量1／2英兩，尺寸34×30 (毫米)，限量發行1,000套，每套售價新臺幣2,520元。

三、第十六任總統副總統就職紀念金、銀鑄錠珍藏組：內含第十六任總統副總統就職紀念黃金鑄錠及銀鑄錠各1款，限量發行520組，每組售價新臺幣3萬520元。