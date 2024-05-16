美國總統拜登（Joe Biden）與前總統川普（Donald Trump）各自代表民主黨、共和黨再戰2024態勢大致底定，就等雙方陣營正式提名。拜登周三（15日）表示，他願意在11月5日總統大選投票日之前與川普進行辯論，拜登陣營提案6月與9月各辯一場。川普隨即正面回應「我一定到」。拜登與川普均表示，願意接受美國有線電視新聞網（CNN）邀請，出席6月27日首場電視辯論會。

綜合美國福斯電視網（Fox News）、路透社周三報導，民主黨籍的拜登當天在社群平台X官方帳號發布短片向川普叫陣，他嘲諷川普2020年在兩場辯論裡敗在他手下之後就再也不參加辯論，「現在他一副很想再度找我辯論的樣子」。

川普最近忙著飛紐約市就豔星封口費案打官司，但該案每逢周三休庭。拜登在叫陣影片中說道：「來吧老兄，讓我樂一樂也好，我甚至能跟你戰兩回。咱們來挑日子，聽說你星期三都有空。」之後拜登又發短文向川普喊話：「交給你決定了，一如你所言，時間地點隨你挑。」

JUST IN: President Biden Just called out Donald Trump and offered to debate him.



“Donald Trump lost two debates to me in 2020, and since then he hadn't shown up for debate.”



“Now he's acting like he wants to debate me again. Well make my day, pal. I'll even do it twice.”



“So… pic.twitter.com/olSIDwMaXG — PoliticsVideoChannel (@politvidchannel) May 15, 2024

川普則透過福斯電視網回敬拜登「我一定到」，「期待置身於美麗的亞特蘭大」。他直呼「我準備好了」，還說拜登陣營提的日期很不錯，「任何時間地點都行，讓咱們等著瞧瞧他能否走得上辯論講台吧」。

川普競選團隊稍晚表示，他們提議的時間是7月與8月，並抨擊總統辯論委員會「全由民主黨操控」。川普順帶酸嗆「拜登是我遇過最糟糕的辯士，只是接連兩個句子他都沒辦法說清楚」，同時再度砲轟拜登是「美國史上最爛的總統」。

川普透過福斯電視網表態接下拜登的辯論戰帖。

拜登與副總統賀錦麗的競選團隊周三上午致函兩黨總統辯論委員會（Commission on Presidential Debates）表示，不參加委員會行之有年、固定在秋季舉辦的3場電視辯論會。拜登陣營考量川普在紐約的官司可能結束的時間點，拜登當時也結束G7峰會返國，所以提議6月下旬開第一場辯論會。第二場則建議9月「提前投票」（early voting）之前舉辦。拜登陣營呼籲川普團隊就辯論規則、節目主持人、辯論會主持人等環節進行討論。

至於副總統辯論，拜登陣營建議7月下旬登場，屆時正好是共和黨副總統候選人提名作業完成。