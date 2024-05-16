上週科技界熱鬧滾滾，美中科技巨頭蘋果和華為，都在同一天舉辦新產品發布會，隔空較勁意味濃厚。蘋果一如預期，推出台積電3奈米製程M4晶片的iPad Pro，13吋機型厚度只有5.1公厘，是史上最薄的蘋果產品。連蘋果執行長庫克都忍不住大讚：「這是iPand推出以來最重要的一天」。根據蘋果官網，13吋機型要45900台幣起跳，史上最貴。

蘋果華為「仙拚仙」 台積電成最大贏家？【中時財知道】EP12謝明智

M4晶片擁有全新的顯示引擎，讓螢幕的表現更加生動精準，顏色對比和亮度更高，反應也更靈敏。另外，M4還搭載最高可達10核心的全新CPU，速度比前代iPad Pro的M2晶片快50%，玩遊戲時，只需要一半的功耗，就能達到和M2一樣的效能，散熱效能也提高20%。M4更號稱擁有歷來最快的神經網路引擎，速度達到驚人的每秒38兆次運算，比現今任何AI PC都要快。有分析認為蘋果過去就會選擇iPad來測試新技術，而不是率先用在它的主力大型商品，像是iPhone或Mac，就是因為風險比較低。

摩根士丹利證券看好iPad產品今年出貨可望年增5％，台系蘋果供應鏈將會受惠。(圖/美聯社)

然而這次的新產品發布會，對蘋果股價幾乎沒有什麼影響，發布會結束時，只上漲了0.38%。分析認為是由於發布內容符合預期，再加上iPad並非蘋果主要收入來源。而被認為是最大受惠者的台積電，發布會後不漲反跌，分析認為未來還是會從震盪逐步往上。美國華爾街日報引述知情人士報導，蘋果正在和台積電合作為資料中心開發AI晶片，另外微軟、AWS、Google、Meta等巨頭的自研晶片也都倚重台積電先進製程及封裝，將為台積電營運添柴加火。而其他蘋概股，法人機構看中包括蘋果iPad背光模組獨家供應商瑞儀、和蘋果筆電手機鏡頭模組用板主要供應商華通、ABF大廠欣興和鴻海等供應鏈營運也都將受惠。

蘋果公司在中國市場銷量下滑，《華爾街日報》分析，關鍵原因之一，是iPhone並未搭載人工智慧（AI）相關功能，導致競爭力不足。（中新社）

就在蘋果舉行新品發布會的同一天，大陸科技巨擘華為也在杜拜舉行創新產品發表會。華為的首發新品中，包括Watch Fit 3智慧手錶、首款AI筆電及全新MatPad系列平板電腦。這幾年蘋果iPhone手機在大陸高端手機市場競爭力持續薄弱，今年第一季iPhone手機在大陸的市佔率只有13.7%，慘跌出前五名，排在華為之後。而全球平板電腦市占率蘋果iPad雖居首位，但從去年第一季的41.8%下降到35.6%，華為市佔率則從4.8%暴漲到8.1%升至第三。陸媒分析這次華為和蘋果新品發布撞期，不僅僅是彼此間的產品競爭，當中更折射出中韓面板產業的激烈競爭。在面板產業上，南韓三星投資超過200億建設8.6代OLED面板產線，而大陸京東方則投資630億建設中國首條高世代AMOLED產線，陸媒報導認為京東方意在搶占高世代AMOLED半導體顯示的藍海市場，並與三星形成直接競爭。