工程師在台灣是高薪工作，台積電去年平均員工薪資高達273.7萬元，一名網友在Dcard發文指出，參考日本公布的薪水排名，還是以傳統的行業領高薪，例如飛機飛行員、醫生等，與科技業相關的職業則未進入前10名，電子工程師年薪約145萬台幣排第14，讓他直呼台灣科技業工程師薪水屌打日本工程師。

根據日媒報導，日本厚生勞動省《2020年工資結構基本統計調查》中職業的工資情況顯示，平均每位受薪階級的年收入為458萬日元，超過平均工資的工作共有79種，薪水高的前五名依序為飛機飛行員（17,790,400日元，約374萬台幣）、醫師（14,364,700日元，約302萬台幣）、法務（11,216,800日元，約236萬台幣）、大學教授（10,747,100日元，約226萬台幣）、金融保險從事者（9,476,000日元，約200萬台幣）。

至於跟科技業職務有關方面，電子工程師排名第14，年薪為6,881,600日元，換算約為145萬台幣。反觀台灣科技業薪水相當優渥，根據台積電公布的去年財報，去年平均員工薪資273.7萬元，低於2022年的317.5萬元，但比2021年的246.3萬元高。

此議題引發網友討論，紛紛表示「台灣一些高薪的產業日本都很弱吧，比方說IC設計、晶圓代工等」、「日本階級第一等商業、金融，工程師三等都排不上」；但也有網友認為，「日本凍漲薪水30年外加貨幣貶值五成，拿日本比實在沒意義」。