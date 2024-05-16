57歲「整形皇后」顧婕，2012年嫁給身價10億「內衣大王」，不過豪門婚姻僅維持4年。雖她近年鮮少出現螢光幕上，但仍維持火辣身材。未料，顧婕上月底出面證實「罹患直腸癌第2期，並火速住進北醫、動刀切除腫瘤，預計兩周就可出院」。如今，顧婕昨(15) 驚傳「癌細胞已經擴散到肝臟」，讓病況變得更棘手，她預計(17)下午將召開記者會曝最新病況。

顧婕先前透過正子攝影檢查中發現，照出5公分腫瘤，當時醫生說，「沒有蔓延到淋巴，所以開刀取出腫瘤，不用做到化療」。這也讓顧婕安心不少，對手術相當有信心，「術後可以好好調養身體」。

女星顧婕昨(15)驚傳罹患直腸癌第4期。(圖／顧婕提供)

血便半年直腸癌2期明動刀！57歲「整型皇后」現身苦嘆：我輕忽了

不過，顧婕昨天傳出癌細胞已經擴散，「先前進行乙狀結腸和直腸惡性腫瘤切除手術，接著進行正子攝影，後來發現癌細胞蔓延到肝臟，於日前進行肝電燒手術」。顧婕原以為是第2期，病況再度投下震撼彈，面對治療之路遙遙無期。她預計17日下午將召開記者會，公開最新病況。

顧婕勇敢面對直腸癌。(游定剛拍攝)