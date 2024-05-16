美國小姐（Miss USA）沃特（Noelia Voigt）及美國青少年小姐（Miss Teen USA）絲里瓦絲塔瓦（UmaSofia Srivastava）上周接連宣布放棄后冠，青少年小姐亞軍得主後續也婉拒接棒冠軍頭銜。外媒報導，美國小姐大賽執行長管理有問題，不僅漠視后冠得主遭到騷擾，甚至稱「必須習慣」，挨轟霸凌。

美國小姐（Miss USA）沃特（Noelia Voigt）及美國青少年小姐（Miss Teen USA）絲里瓦絲塔瓦（UmaSofia Srivastava）因被高層騷擾及霸凌，接連宣布放棄后冠頭銜。

《紐約郵報》（New York Post）報導，2023年封后的24歲「美國小姐」沃特，6日以心理健康為由宣布放棄后冠頭銜，成為美國小姐選美比賽72年來第一位放棄該頭銜的佳麗，網友將她聲明稿中所有句子的字首組合起來，拼成了「我被封口」（I AM SILENCED）。

美國小姐（Miss USA）沃特（Noelia Voigt）因心理健康因素放棄后冠頭銜。

8日，17歲的「美國青少年小姐」絲里瓦絲塔瓦也宣布放棄后冠，絲里瓦絲塔瓦在聲明中表示，她的價值觀「不再與該組織的方向完全一致」。

值得注意的是，絲里瓦絲塔瓦放棄后冠後，亞軍、19歲的紐約青少年小姐絲金娜（Stephanie Skinner）也婉拒后冠頭銜。

「美國青少年小姐」亞軍、紐約青少年小姐絲金娜（Stephanie Skinner）也婉拒后冠頭銜。

另外，美國小姐社群媒體經理蜜雪兒（Claudia Michelle）也早在3日請辭，她在聲明中表示：「我認為現在管理階層談論后冠得主的方式不專業且不恰當…我相信沃特及絲里瓦絲塔瓦的心理健康及福祉已經受到傷害，我不能保持沉默。」

佳麗遭騷擾 高層：「妳必須習慣。」

《紐約郵報》及「每日野獸報」（Daily Beast）引述包括前員工、佳麗、教練在內等知情人士指出，沃特及絲里瓦絲塔瓦遭到騷擾及霸凌，始作俑者為去（2023）年8月才上任的美國小姐組織執行長蘿絲（Laylah Rose）。

知情人士透露，沃特曾投訴自己工作時，在車內遭到男性工作人員騷擾，不過蘿絲不予理會，還稱「妳必須習慣，因為妳現在是公眾人物」。

美國小姐貸款代表美國參加國際大賽 母親累到病倒送醫

去年11月，沃特代表美國前往薩爾瓦多參加環球小姐（Miss Universe）比賽，依照慣例，過往美國小姐都會配有一名官方人員陪同參賽或服裝服務，但沃特此行完全沒有任何官方協助。

最終沃特的母親自費前往薩爾瓦多陪伴女兒參賽，沃特的家人也貸款為她添購裝備參賽，由於備戰壓力太大，沃特的母親還在薩爾瓦多病倒、送醫，至今一家人也還在償還貸款。

後續沃特試圖和蘿絲談論參賽面臨的問題，卻遭到蘿絲挑釁，沃特的教練也描述，由於沃特遲遲沒有收到美國小姐手冊，當她向蘿絲尋求指導時，反而收到蘿絲「嚴厲、攻擊性及威脅訊息」；另外，蘿絲也相當重視階級，會直白告訴沃特：「我是主席，妳不是。」

不斷收到高層騷擾訊息 美國小姐每天「如坐針氈」醒來

另外知情人士透露，沃特每天早晨「如坐針氈地」醒來，因為總會收到公司的騷擾電郵，這些郵件指責她「不要做這個」、「不要做那個」、「把那篇貼文刪掉」等。

前美國小姐社群媒體主任恩格哈特（Claudia Engelhardt）表示，她曾親眼目睹當沃特不買單蘿絲的指令時，蘿絲威脅要扣留她的薪水。她說蘿絲的要求通常都是和個人喜好相關的小問題，例如有沒有在貼文中標記某人，讓她常常覺得：「除了騷擾或霸凌后冠得主外，執行長沒有更大的事要操心嗎？」

除此之外，蘿絲還會用沃特的名義在美國小姐Instagram官方帳號上發文，這些貼文的共通點都是讚美美國小姐組織執行長蘿絲，例如「感謝妳@蘿絲，實現這一切」，或是「她超乎預期！愛我們的主席！」

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