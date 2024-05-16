痛風除了就醫，乖乖吃藥外，控制體重也很重要。減重暨家醫科醫師魏士航分享，有一名30多歲男子，因痛風頻繁發作就醫，考量降尿酸藥物可能有副作用，男子試著用211餐盤減重，2個月減了4公斤，在「沒吃任何1顆藥」情況下，尿酸值就從10.1mg/dl，降到近乎正常值7.1mg/dl，痛風也沒再發作。

魏士航在YouTube頻道PO出「不吃藥改善痛風問題」影片，他指，有一位男性病人，30多歲的業務主管來就醫，男子除了有肥胖問題外，還是位痛風患者。

魏士航說，一般來說，男性血中的尿酸值，大約為3mg/dl到7mg/dl，男子來就醫的時候，尿酸值卻高達10.1mg/dl，男子同時也提到最近痛風頻繁發作，甚至到關節會有積水的情形。

魏士航說，其實痛風是一種慢性的代謝疾病，體重愈重，身體代謝尿酸的能力，就會越差，所以想要遠離痛風，第一步就是要減重。男子考量到降尿酸藥物，長期使用會有一些潛在的副作用風險，和他進行討論後，他沒有開給男子降尿酸的藥物，而是請男子先進行減重與飲食控制。

魏士航說，男子透過211餐盤，控制碳水化合物攝取量，改善胰島素阻抗的狀況，吃肉的時候，也選擇油脂較少的肉品，結果在2個月內，體重下降了4公斤，尿酸從10.1 mg/dl下降到7.1 mg/dl，「沒吃任何1顆藥」，但痛風也就沒有再發作了。

211餐盤是指把一個餐盤分成4份，蔬菜佔2等份，蛋白質和澱粉各佔1等份，魏士航也曾分享自己連續這樣吃8個月，成功甩肉22公斤。

魏士航也曾在臉書粉專介紹痛風，指痛風是起因於身體長期處於高尿酸濃度的狀態，在關節累積後導致的結晶沉積的一種疾病。典型症狀往往是在半夜或是大清早被痛醒，發作關節以下肢為主，伴隨的嚴重發炎使關節紅腫熱痛，即使連輕觸都感到劇烈疼痛。