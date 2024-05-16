台南1名陸軍機械化步兵蕭姓迫擊砲上等兵，當兵2個月後休假返家，卻因勤務繁忙、與他人相處不洽，而拒絕回營，並在IG發文表示「通緝犯的第一個小時」，蕭男潛逃在外期間約2天，雖在家人陪同下返回部隊，但仍因違反陸海空軍刑法，意圖長期脫免職役而離去職役，處有期徒刑3月，可易科罰金。可上訴。

判決指出，陸軍迫擊砲兵蕭姓志願役上等兵，於民國110年3月15日起至114年3月3日止，於112年5月18日18時休假而離營，本應於同年月21日19時收假返營，卻因勤務繁忙、與他人相處不洽，休假返家後，拒絕返隊，並在社群網站IG上發布「通緝犯的第一個小時」等文字，又於LINE個人檔案繕打「慢慢打我的賴19分鐘後這支手機已經在曾文溪了」等文字，經家人勸說後才由妻子陪同返回部隊。

法官審酌，被告於案發時為現役軍人，無故不就職役即未歸建原部隊，影響部隊士氣、紀律及軍方對於人員安全控管，所為實有不該，念在被告坦承犯行，潛逃約2天、主動返回營區、脫免職役所生危害程度非鉅。依違反陸海空軍刑法意圖長期脫免職役而離去職役，處有期徒刑3月，可易科罰金。可上訴。