死刑存廢議題引發熱議。中廣前董事長趙少康15日到東海大學演講時強調，別以為歐洲沒有死刑，歐美很多警察遇到恐怖份子都當場開槍格斃。

「我是支持死刑的！也許不夠進步啦？」趙少康回答學生問到的423死刑存廢釋憲大辯論，他提到最近新聞，那個嫌犯為了3、40萬將祖孫三代滅門，這樣的人，你說你跟你太太有仇？牽連到岳母，小孩才三歲，就把他生命結束，你有這個權利嗎？

趙少康質疑，反對死刑的人常常講說：人不是上帝，沒有資格剝奪人的生命！「那他（嫌犯）有資格剝奪別人的生命嗎？當然有人說：就算有死刑，還是會有人犯罪！對啦，但犯罪的人會不會因此少一點呢？他施暴的時候，都不會去想想結果是什麼嗎？只要稍有理性，他會想啊：唉唷，搞不好這樣做，我也要死？或者說：反正我也不會（被判）死，！我覺得還是不一樣。」

趙少康提到，美國有很多州，大概2、30個州是有死刑的，德州本來有死刑，後來廢了，又改回來了。亞洲沒有一個國家沒有死刑！「只有歐洲啊，大家覺得歐洲很進步對不對？都不判人家死刑？不是！我女兒在政大，她們一個法文老師跟她講：妳以為我們法國沒有死刑？警察去就當場碰碰就打死了啊！知道意思嗎？因為警察知道，反正送到法院去也不會死刑嘛。」所以遇到恐怖份子，警察去，全部先掃射，都把你掃死了。

「還死什麼刑？知道這意思嗎？」趙少康直言，我們台灣警察去執法的時候，多麼小心，警察用槍都很害怕，寫一堆報告。看過歐美那些警察怎麼對付那些凶狠的犯人？當場格斃！還有死刑不死刑？所以每個國家情況不一樣，國情也不同。「但是我同意死刑要很慎重很慎重，絕對不能夠輕易判死刑，但我覺得現在檢察官已經很不輕易去求處死刑了，法官也很不輕易去判死了，真的已經到了這個地步。」