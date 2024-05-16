知名連鎖火鍋店「海底撈」因為品項豐富、服務優良，成為許多人吃火鍋的首選。創建於1994年的海底撈，發跡於大陸四川，而隨著火鍋生意越做越好，更走向全球化擴張之路。創辦人張勇與妻子舒萍已擁有3家上市公司，如今海底撈海外子公司特海國際又要赴美雙重掛牌，相當風光。

據《時代財經》等陸媒報導，張勇與妻子舒萍堪稱「火鍋界的人生贏家」，兩人身家超過700億人民幣（約新台幣3119億元），相當驚人。

海底撈13日在美國證券交易委員會（SEC）披露公告，海外業務特海國際將發行2692700股美國存托股票（ADS），預計該股將在那斯達克股票市場交易，代碼為「HDL」。本次發行完成後，假設承銷商不行使購買額外美國存托股份的選擇權，創辦人張勇控制的實體將總共擁有公司已發行股份的45.66%。

特海國際其實已於2022年12月在港交所掛牌上市，沒想到僅過了1年半的時間，又要在美國掛牌。如果特海國際順利登上那斯達克，張勇夫婦將在海底撈、頤海國際、特海國際以外，迎來第4個IPO。

特海國際先前在公告中表示，雙重上市將擴大股東基礎、獲得額外資本、提升公司在國際資本市場與消費市場的企業形象與影響力，進一步加強股份流動性。

在2003年的《胡潤中國百富榜》上，張勇夫婦以750億元人民幣（約新台幣3338億元）的身家，排名第45名。一旦特海國際能夠順利在那斯達克上市，這對來自四川的夫妻身家勢將再度上漲。