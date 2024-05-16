為什麼大自然裡到處都是垃圾？ 是一些不負責任的遊客造成的嗎？ 還是更大問題的徵兆？（Xiaofei小飛）

美國YouTuber「Xiaofei小飛」定居台灣，平時分享山林瀑布等景點，近日發布影片揭露台灣山林充斥「垃圾瀑布」，這些垃圾大多不是外來者傾倒，而是鄉村居民處理垃圾的方式，這些留在山林的垃圾，最後都會流進河流，造成更多汙染。

小飛表示，自己之前都是偶然的機會下，在森林找到一些秘密垃圾堆，但當他開始刻意去尋找垃圾堆時，他才意識到這些都是公眾垃圾堆，在台灣山林裡有成千上萬的垃圾瀑布，而這些亂象都不是秘密，「住在附近的人都知道垃圾堆的地點」。

小飛指出，垃圾瀑布成為鄉村處理垃圾的方法，甚至每個農場都有自己的垃圾瀑布，這些山林內的垃圾瀑布變得司空見慣，就算揭露垃圾瀑布的位置，有人來處理乾淨，但問題並未真正被解決，「垃圾堆只是往下移動了一百公尺」。

小飛認為垃圾瀑布是系統性問題，這是鄉村處理垃圾的系統，因為政府所提供的垃圾收置方式，無法深入到各地執行，對於被忽視的居民、農場及企業來說，森林成為解決垃圾問題的最佳選擇，垃圾會被有系統的傾倒在森林中。

小飛也在影片下補充，除了垃圾收集和處置之外，還需要專注於減少塑膠使用。台灣每年使用數百萬張一次性塑膠農用布耗材，這些物品使用一次後就會被焚燒、掩埋或丟進森林，沒有被撿起來和燒掉的塑膠袋長經常被風吹進河裡，「我相信一定有更好的方法來生產糧食，同時又不會產生那麼多一次性塑膠。這是一個非常明顯的社會問題，但到目前為止似乎還沒有解決方案」。