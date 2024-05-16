民進黨前副祕書長林飛帆出任國安會副祕書長。（本報資料照片）

國民黨立委賴士葆。（本報資料照片）

外交部長吳釗燮、民進黨前副祕書長林飛帆將任國安會祕書長、副祕書長。國民黨立委賴士葆直指吳、林兩個戰狼入主國安會，已顯示準總統賴清德聲稱不排除在「相互尊重、互利互惠、尊嚴且不預設前提」的原則下與中國展開對話，已是不好笑的笑話。

賴士葆在臉書發文指出，蔡政府團隊即將卸任，國安會是最近內閣見報率和討論度最高的單位，斷了8個邦交國的吳釗燮不但沒有下台，還去接國安會祕書長的重要職務，又因為吳釗燮仗勢著後台靠山硬，臨去秋波還大開殺戒將國民黨立委徐巧芯移送法辦，這些素材已經創造天文數字的網路聲量。

他說，吳釗燮暗自竊喜、欲罷不能再度加碼演出，批著「魔法部吵架王」、「國安會戰神」的彩帶照片在「Threads」社群平台上向網友展示戰力討拍，再用「林北」的粗俗語言表示與中國奮戰到底的戰力，再度推高網路聲量，顯然吳釗燮極其享受結合網紅與閣員於一身的樂趣。

賴士葆表示，放風聲幾天之後，昨天證實民進黨前副祕書長林飛帆接國安會副祕書長的消息，再度成為網路上的熱門新聞，薪水從林九萬變成林廿萬，讓人直乍舌。林飛帆仕途不斷高升變成當紅炸子雞，給年輕人的啟示錄就是綠色絕對是政治正確的顏色。當年太陽花高舉反中大旗的反服貿年輕人，除了叫囂社運人士反對國民黨、反對服貿政策的口號，要論深層專業的經貿、國安論述，林飛帆怎麼都沾不上邊，坐上國安會副祕的位子，因為民進黨用人不看能力和專業，顏色立場對就有機會。

賴士葆強調，兩個戰狼入主國安會，賴清德14日錄影「哥本哈根民主高峰會」的演說表示，不排除在「相互尊重、互利互惠、尊嚴且不預設前提」的原則下與中國展開對話，聽起來又是在重複蔡英文喊了很多次的不好笑的笑話，明知道兩岸沒有九二共識對話基礎，就沒有對話的機會，講這些根本就是空談。