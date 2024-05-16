民進黨主席賴清德14日宴請黨籍立委，傳出定調團結作戰，未來將「反守為攻」，引發討論。中廣前董事長趙少康15日到東海大學演講時直呼，自己抱怨了兩天，才有人給他發520邀請，但他已經安排出國了，自嘲遠離傷心地。像這種最起碼的禮貌都沒做，將來面對立法院少數怎麼辦？

「陳水扁剛當選總統，他很客氣，當時我在《飛碟電台》，他跑到《飛碟電台》來看我，跟我談了快一個鐘頭。」趙少康在談及賴清德如何面對立院少數時，話鋒一轉提到，蔡英文當選時，他們還曾打電話來給自己，說：能不能來參加蔡英文的就職典禮？我們要給您安排座位。

「我...在電視上已經抱怨兩天了，我說我是一個副總統落選人耶？」趙少康強調，理論上講，總統一共才三組候選人，當選這一組對落選這兩組，至少要發個邀請函來？這不是起碼的禮貌嗎：我是贏的人，你們兩組輸了，那我在就職典禮的時候，是不是也請你們來一下？來共襄盛舉。」

趙少康質疑，但是到今天上午為止，「沒有耶？沒有人來理我！」他們聯絡了朱立倫，因為朱立倫是國民黨主席、聯絡了柯文哲，因為柯文哲是民眾黨主席，不是因為他是總統落選人。他們可能有問侯友宜，因為侯友宜是新北市長、六都直轄市長，「那我什麼都不是，所以也沒來問？」

趙少康直言，「我在電視上抱怨了兩次，說：這不太對！所以我想說算了吧，我趕快出國吧，遠離傷心地！（台下笑）真的，我已經訂好機票，禮拜六要到西班牙去了。」

「大概總統府聽到了？中午有個楊小姐打電話來，說：我們把總統就職的流程傳給你們，希望趙先生是不是能夠參加？等等...」趙少康表示，然後自己就跟那位秘書講說：因為一直等不到邀請函，我們就另行安排了這樣。「就是說，像這種是最起碼應該要做的事情，沒做。我就不懂啊？那你將來，立法院到底怎麼辦呢？」

趙少康指出，如果要策反，民進黨要拉6個立委，不容易！拉一兩個可以，收買也好、恐嚇也好、有案在身說要把你關起來等等。6個就很難了。