婆媳戰爭無處不在，除了春節外，就連母親節也是戰場之一。舊友婆婆非常不滿媳婦在母親節上的「表現」，放話明年別想來聚餐了，沒想到網友卻一面倒「稱讚」婆婆根本天使。

一名婆婆在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，自己實在不滿媳婦今年母親節的表現，所以決定取消對方「明年跟我一起聚餐的權利」，稱要讓媳婦知道，不聽婆婆話是會受到處罰的。

文章貼出後網友熱烈留言，一面倒諷刺稱讚原PO：「太棒了，恭喜妳媳婦」、「哇塞，是真的天使婆婆啊」、「幫媳婦跟你說謝謝」、「這婆婆人太好了，不爽媳婦還給獎勵」、「處罰太輕了媳婦不會怕，婆婆要硬起來連父親節、除夕一併取消」、「羨慕這媳婦...」。

不少人也直言：「你哪來的自信覺得跟你聚餐是福利」、「智障百百種，唯獨你第一」、「笑死，人家巴不得你不要出現在她面前咧」、「媳婦爽都來不及了XD」、「媳婦心想終於有時間陪媽媽了」。