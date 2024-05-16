37歲蘇姓單親媽媽獨自撫養9歲女兒及6歲兒子，因無法承受親人罹癌、失業等壓力，14日在中和區汽車旅館飲酒、拉K後，情緒失控，狠心悶殺2名稚子。檢警相驗遺體發現，2童窒息身亡，但生前疑遭餵毒，將擇期解剖，釐清案情，蘇則被依殺人罪移送新北地檢署，複訊後新北地檢署向新北地方法院聲請收押禁見獲准。

新北地院認為，經訊問並參酌檢察官所提出相關事證，蘇女所犯《刑法》第271條第1項、《兒童及少年福利》及《權益保障法》第112條第1項前段成年人故意對兒童犯殺人罪，犯罪嫌疑重大，且所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，並有逃亡、湮滅證據、勾串證人之虞，有羈押之必要，裁定羈押並禁止接見通信。

12日母親節深夜11時，蘇女帶著一雙兒女搭計程車入住汽車旅館，她致電徐姓女性友人告知具體位置，直到13日晚間，徐女及她的前夫帶著餅乾、餐食前來探訪，約逗留1小時後離去。14日下午1時，徐再度來訪，驚見小姊弟身體發紫，早已氣絕，經旅館工作人員報警，全案曝光。

蘇女供稱，因辭職照顧罹癌的祖母，生活、經濟壓力巨大，母親節當天和家人起爭執，於是帶著全部家當及兒女入住中和區汽車旅館。隨手拍下孩子們熟睡的照片，並上傳臉書當成封面。

她坦承，14日上午9時，飲酒、拉K後，先用房間枕頭悶住女兒頭部，女兒不斷掙扎，在她手臂上留下抓痕；約1小時後，再用同一個枕頭悶死兒子，她伴屍呆坐將近3小時，原本想自我了斷，因體力不支，加上吸毒精神恍惚，後被徐女制止。

檢警昨上午會同法醫於板橋殯儀館相驗屍體，小姊弟乾媽、舅舅及徐女均到場，小姊弟乾媽難掩悲傷，頻頻拭淚，徐女頭戴棒球帽，拉著行李箱，低頭走入相驗室。法醫發現小孩窒息身亡，生前疑遭餵毒，檢警懷疑蘇女預謀犯案，她面臨精神、經濟雙重壓力，加上酒精、毒品催化，親手殺害兒女。

警方調查，蘇女入住汽旅後都是叫外送，從未踏出房間，期間僅有徐女及徐的前夫造訪，並在房內搜出K他命捲菸及殘渣，而徐女有毒品前科，不排除徐女提供毒品，已將徐及她的前夫列為證人。檢警擇期解剖2童遺體，釐清體內是否有毒物成分。

檢警相驗遺體後，小姊弟乾媽及舅舅強忍悲痛，重回案發現場招魂，2人站在法師後方雙手合十默禱，哭喊著「回家了」，場面哀戚。舅舅多次擲筊均無所獲，直到乾媽擲筊，才獲得允筊，完成招魂儀式。

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