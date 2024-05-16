夜市坑人事件頻傳。日前有民眾到高雄知名夜市，花了183元購買標榜2項收藏品，價值1580元的「盲盒」，也就是俗稱的福袋，打開後卻只有兩台迴力車，離譜的是上網一查售價，一台竟然只要3元台幣，大喊根本被當盤子坑。
民眾拆開箱子，裡面又一個箱子，拆了3個箱子後終於看到裡面的內容物，是2台小小的玩具迴力車，讓他們超傻眼「這叫什麼收藏品」，上購物平台一查發現，一台竟然只要3塊錢，等於6塊錢連同紙箱秤重賣183元，控訴自己遭詐騙。
業者對此強硬回擊，表示盲盒本來就是遊戲性質，並舉出刮刮樂為例，「難道你沒刮中也會說是詐騙嗎？」
其他盲盒批發商則說，這種在業內講法，就是所謂的詐騙包裹，來源是跟物流業者便宜收購大陸寄來的包裹，基本上都是詐騙業者發貨後，沒有上當的買家退回來的包裹，整批買來賣怎樣都划算，只是賺多賺少的問題，但包裹內到底裝什麼其實自己也不知道。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。