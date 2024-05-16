夜市坑人事件頻傳。日前有民眾到高雄知名夜市，花了183元購買標榜2項收藏品，價值1580元的「盲盒」，也就是俗稱的福袋，打開後卻只有兩台迴力車，離譜的是上網一查售價，一台竟然只要3元台幣，大喊根本被當盤子坑。

民眾拆開箱子，裡面又一個箱子，拆了3個箱子後終於看到裡面的內容物，是2台小小的玩具迴力車，讓他們超傻眼「這叫什麼收藏品」，上購物平台一查發現，一台竟然只要3塊錢，等於6塊錢連同紙箱秤重賣183元，控訴自己遭詐騙。

業者對此強硬回擊，表示盲盒本來就是遊戲性質，並舉出刮刮樂為例，「難道你沒刮中也會說是詐騙嗎？」

其他盲盒批發商則說，這種在業內講法，就是所謂的詐騙包裹，來源是跟物流業者便宜收購大陸寄來的包裹，基本上都是詐騙業者發貨後，沒有上當的買家退回來的包裹，整批買來賣怎樣都划算，只是賺多賺少的問題，但包裹內到底裝什麼其實自己也不知道。