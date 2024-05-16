山西｜深化RCEP合作 增東協與日韓航線 06:222024/05/16 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 山西省長金湘軍15日表示，山西將深化與「區域全面經濟伙伴協定」（RCEP）國家的區域合作，推進公鐵、鐵海、空鐵多式聯運，特別要增加東南亞和日韓等地區的客運航線，同時拓展美歐貨運航線。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 NVIDIA Grace Hopper 催化 AI 超級運算新紀元 韓版《那些年》選角曝光 TWICE成員有望出演沈佳宜 公司證實了 全球10大IC設計廠營收 輝達首度奪冠大增105％ #CE #日韓 #航線 #深化 #山西 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 全台第一！台中國際機場夏季航班數增長高達81％ 12:002024/05/11 生活 藍營大咖接力赴陸！李乾龍率千人赴陸祭祀交流 18:002024/05/15 兩岸 星鏈爆炸式成長 SpaceX離上市更進一步 00:022024/05/13 財經 愛女跟哥哥同學出門 阿翔喬裝尾隨「超像跟蹤狂」 19:212024/05/10 娛樂 Acer筆電Swift Go 14推出莓果粉新色 momo購物網獨賣 17:382024/05/11 科技 全家霜淇淋新口味！一票人吃了「大便顏色像中毒」：差點去掛號 16:552024/05/09 生活 AI會背叛、欺騙！研究揭「人類滅亡」最慘2下場 10:282024/05/12 國際 《興櫃股》育世博公布ACE1831臨床一期試驗初步數據 10:082024/05/09 財經 64歲庫克要退休了？外媒爆料：49歲的他 蘋果下一任CEO 14:482024/05/11 財經 便宜機票看這裡！長榮航空線上旅展 精選航線最低72折起 12:452024/05/13 財經 日本福岡機場自助行李託運5／13開張 5家航空搶先用 22:332024/05/10 國際 蟬聯全球冠軍！《馴鹿寶貝》口碑排名第三 本尊現身揚言將告Netflix 12:562024/05/14 娛樂 陽明4月營收年增35.32％ 買艙擴大南美東航線營運 19:262024/05/09 財經 CECC年度報告 籲美應更強有力制裁破壞香港民主的官員 08:332024/05/11 兩岸 台灣虎航開賣台中出發3航線 單程1699元起 17:252024/05/14 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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