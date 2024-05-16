野田洋次郎感謝歌迷的支持，並承諾會盡快在來台灣開唱。（ 好玩國際提供；Photo credit：Takeshi Yao）
野田洋次郎感謝歌迷的支持，並承諾會盡快在來台灣開唱。（ 好玩國際提供；Photo credit：Takeshi Yao）
桑原彰用中文和台語和全場打招呼。（ 好玩國際提供；Photo credit：Takeshi Yao）
桑原彰用中文和台語和全場打招呼。（ 好玩國際提供；Photo credit：Takeshi Yao）
武田祐介本月24日即將度過39歲生日，歌迷唱起生日快樂歌為他提前慶生。（ 好玩國際提供；Photo credit：Takeshi Yao）
武田祐介本月24日即將度過39歲生日，歌迷唱起生日快樂歌為他提前慶生。（ 好玩國際提供；Photo credit：Takeshi Yao）

日本樂團RADWIMPS全新世界巡迴演唱會「The way you yawn, and the outcry of Peace」昨（15日）晚移師台北流行音樂中心舉行，儘管是上班日，仍吸引5000人到場朝聖，不少歌曲前奏一下，台下立刻一起跟著大聲唱，讓氣氛從頭嗨到尾，主唱野田洋次郎開心表示：「上次我們來台灣其實是10個月前而已，很謝謝大家這次讓門票完售，我們上次不是有答應要趕快回來！」

團員們也輪番打招呼，野田洋次郎用英文高喊：「台北大家好嗎？真的很不可置信，我的天啊！太棒了，很感謝大家來到現場。」也不忘用中文說「謝謝」向歌迷致意，並打趣提醒2、3樓的粉絲要盡情跟著嗨，但也要小心別掉下來。吉他手桑原彰則用中文和台語打招呼說：「打給厚（大家好）！台灣的朋友們，終於看到大家啦。今天很開心，大家開心嗎？我們一起嗨到最後！」

貝斯手武田祐介同樣準備了一大串中文，他說：「我們很期待又能來到台灣，大家好嗎？今天很高興能為你們表演，謝謝你們來看我們的演唱會，我們非常榮幸！」還搞笑稱：「我們正在開亞洲巡迴演唱會，在很多地方說了中文，工作人員都說我中文比日文說得更好，很奇怪，我是日本人捏！」團員們聽到立刻爆料：「他到講中文的地方好像都比較開心欸，來到台灣感覺更自在了！」

除了開場沒多久，RADWIMPS就帶來動畫片《你的名字。》中的〈前前前世〉掀起第一波高潮外，演唱會中段，他們又帶來《天氣之子》主題曲〈Is There Still Anything That Love Can Do？〉，還特別附上中、日文歌詞，相當用心。此外，這次巡演還特別邀請21歲女創作歌手十明擔任嘉賓，一起演繹《鈴芽之旅》中的〈Suzume〉，讓全場觀眾大飽耳福。

演出尾聲，野田洋次郎不禁回想起RADWIMPS第一次來台是2014年，當時還是在700人左右的小場，現在過了10年，卻能在上千人的場地開唱，「真的太感謝這個神奇時刻了，再次感謝大家，以前根本完全無法想像我們會有這一天。」最後一首歌前，野田洋次郎也承諾：「你們真的是很棒的觀眾，雖然不知道何時，但我們一定會來，希望大家可以一直幸福到我們下次見面！」還拜託大家也要等他們。

由於武田祐介正好要在下週五（24日）度過39歲生日，歌迷也在驚喜唱起生日快樂歌，提前為他慶生，讓他感動不已。RADWIMPS此次來台心情似乎相當好，最後安可時還接受歌迷現場點歌，直接把原本2小時的演出，又多唱了30分鐘，才依依不捨地下台，為整場演出劃下句點。

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