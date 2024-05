野田洋次郎感謝歌迷的支持,並承諾會盡快在來台灣開唱。( 好玩國際提供;Photo credit:Takeshi Yao)

桑原彰用中文和台語和全場打招呼。( 好玩國際提供;Photo credit:Takeshi Yao)

武田祐介本月24日即將度過39歲生日,歌迷唱起生日快樂歌為他提前慶生。( 好玩國際提供;Photo credit:Takeshi Yao)

日本樂團RADWIMPS全新世界巡迴演唱會「The way you yawn, and the outcry of Peace」昨(15日)晚移師台北流行音樂中心舉行,儘管是上班日,仍吸引5000人到場朝聖,不少歌曲前奏一下,台下立刻一起跟著大聲唱,讓氣氛從頭嗨到尾,主唱野田洋次郎開心表示:「上次我們來台灣其實是10個月前而已,很謝謝大家這次讓門票完售,我們上次不是有答應要趕快回來!」

團員們也輪番打招呼,野田洋次郎用英文高喊:「台北大家好嗎?真的很不可置信,我的天啊!太棒了,很感謝大家來到現場。」也不忘用中文說「謝謝」向歌迷致意,並打趣提醒2、3樓的粉絲要盡情跟著嗨,但也要小心別掉下來。吉他手桑原彰則用中文和台語打招呼說:「打給厚(大家好)!台灣的朋友們,終於看到大家啦。今天很開心,大家開心嗎?我們一起嗨到最後!」

貝斯手武田祐介同樣準備了一大串中文,他說:「我們很期待又能來到台灣,大家好嗎?今天很高興能為你們表演,謝謝你們來看我們的演唱會,我們非常榮幸!」還搞笑稱:「我們正在開亞洲巡迴演唱會,在很多地方說了中文,工作人員都說我中文比日文說得更好,很奇怪,我是日本人捏!」團員們聽到立刻爆料:「他到講中文的地方好像都比較開心欸,來到台灣感覺更自在了!」

除了開場沒多久,RADWIMPS就帶來動畫片《你的名字。》中的〈前前前世〉掀起第一波高潮外,演唱會中段,他們又帶來《天氣之子》主題曲〈Is There Still Anything That Love Can Do?〉,還特別附上中、日文歌詞,相當用心。此外,這次巡演還特別邀請21歲女創作歌手十明擔任嘉賓,一起演繹《鈴芽之旅》中的〈Suzume〉,讓全場觀眾大飽耳福。

演出尾聲,野田洋次郎不禁回想起RADWIMPS第一次來台是2014年,當時還是在700人左右的小場,現在過了10年,卻能在上千人的場地開唱,「真的太感謝這個神奇時刻了,再次感謝大家,以前根本完全無法想像我們會有這一天。」最後一首歌前,野田洋次郎也承諾:「你們真的是很棒的觀眾,雖然不知道何時,但我們一定會來,希望大家可以一直幸福到我們下次見面!」還拜託大家也要等他們。

由於武田祐介正好要在下週五(24日)度過39歲生日,歌迷也在驚喜唱起生日快樂歌,提前為他慶生,讓他感動不已。RADWIMPS此次來台心情似乎相當好,最後安可時還接受歌迷現場點歌,直接把原本2小時的演出,又多唱了30分鐘,才依依不捨地下台,為整場演出劃下句點。