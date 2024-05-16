野田洋次郎感謝歌迷的支持，並承諾會盡快在來台灣開唱。（ 好玩國際提供；Photo credit：Takeshi Yao）

桑原彰用中文和台語和全場打招呼。（ 好玩國際提供；Photo credit：Takeshi Yao）

武田祐介本月24日即將度過39歲生日，歌迷唱起生日快樂歌為他提前慶生。（ 好玩國際提供；Photo credit：Takeshi Yao）

日本樂團RADWIMPS全新世界巡迴演唱會「The way you yawn, and the outcry of Peace」昨（15日）晚移師台北流行音樂中心舉行，儘管是上班日，仍吸引5000人到場朝聖，不少歌曲前奏一下，台下立刻一起跟著大聲唱，讓氣氛從頭嗨到尾，主唱野田洋次郎開心表示：「上次我們來台灣其實是10個月前而已，很謝謝大家這次讓門票完售，我們上次不是有答應要趕快回來！」

團員們也輪番打招呼，野田洋次郎用英文高喊：「台北大家好嗎？真的很不可置信，我的天啊！太棒了，很感謝大家來到現場。」也不忘用中文說「謝謝」向歌迷致意，並打趣提醒2、3樓的粉絲要盡情跟著嗨，但也要小心別掉下來。吉他手桑原彰則用中文和台語打招呼說：「打給厚（大家好）！台灣的朋友們，終於看到大家啦。今天很開心，大家開心嗎？我們一起嗨到最後！」

貝斯手武田祐介同樣準備了一大串中文，他說：「我們很期待又能來到台灣，大家好嗎？今天很高興能為你們表演，謝謝你們來看我們的演唱會，我們非常榮幸！」還搞笑稱：「我們正在開亞洲巡迴演唱會，在很多地方說了中文，工作人員都說我中文比日文說得更好，很奇怪，我是日本人捏！」團員們聽到立刻爆料：「他到講中文的地方好像都比較開心欸，來到台灣感覺更自在了！」

除了開場沒多久，RADWIMPS就帶來動畫片《你的名字。》中的〈前前前世〉掀起第一波高潮外，演唱會中段，他們又帶來《天氣之子》主題曲〈Is There Still Anything That Love Can Do？〉，還特別附上中、日文歌詞，相當用心。此外，這次巡演還特別邀請21歲女創作歌手十明擔任嘉賓，一起演繹《鈴芽之旅》中的〈Suzume〉，讓全場觀眾大飽耳福。

演出尾聲，野田洋次郎不禁回想起RADWIMPS第一次來台是2014年，當時還是在700人左右的小場，現在過了10年，卻能在上千人的場地開唱，「真的太感謝這個神奇時刻了，再次感謝大家，以前根本完全無法想像我們會有這一天。」最後一首歌前，野田洋次郎也承諾：「你們真的是很棒的觀眾，雖然不知道何時，但我們一定會來，希望大家可以一直幸福到我們下次見面！」還拜託大家也要等他們。

由於武田祐介正好要在下週五（24日）度過39歲生日，歌迷也在驚喜唱起生日快樂歌，提前為他慶生，讓他感動不已。RADWIMPS此次來台心情似乎相當好，最後安可時還接受歌迷現場點歌，直接把原本2小時的演出，又多唱了30分鐘，才依依不捨地下台，為整場演出劃下句點。