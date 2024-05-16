大陸國台辦15日點名黃世聰、于北辰、劉寶傑、李正皓、王義川等5名嘴，指他們蓄意編造中國大陸的虛假、負面訊息、挑動兩岸敵意對立，將依法對這5人及家屬實施懲戒。媒體人謝寒冰表示，中共故意捧紅這5個人，更會突顯出這些人荒謬的地方，比如要去支持于北辰，就不得不支持210％命中率。

謝寒冰15日在中天《大新聞大爆卦》節目中表示，他個人認為，如果從表面上的意思來看，國台辦把劉寶傑跟黃世聰列進去，就是要他們不能再亂講了，遇到大陸新聞要審慎。

謝寒冰點出，很多人說不就會捧紅這5個人。他認為，中共是故意這樣做的，並不是國台辦真的不了解台灣這些電視名嘴的生態，而是要「捧」這5個人。讓你們覺得這5個名嘴講話很荒誕、離奇。

謝寒冰接著指出，他心裡頭也很清楚，這樣的懲罰出來之後，一定有很多人瘋狂的去捧這些人，這些人被捧高之後，更會突顯出這些人荒謬的地方，比如要去支持于北辰，就不得不支持210％命中率；黃世聰則是聽到一個錯誤報導，就出名了，成了榨菜哥，當這些人愈去吹捧這些東西時，中間的人就會離這些人愈來愈遠，大家會覺得你們也捧得太瞎了吧。