「最殺男團」Energy由坤達、書偉、牛奶、阿弟、Toro組成，相隔20年全員回歸歌壇，不僅推出新專輯《HERE I AM》，還將在7月27、28日站上小巨蛋，舉辦「一觸即發」演唱會；Energy接受時報周刊CTWANT專訪時，提到這次重組每個人都改變很多，Toro透露書偉變得非常愛笑，常常笑到停不下來，去年才與謝京穎登記結婚的書偉則說：「你有見過新婚男人不愛笑的嗎？」言語間充滿粉色泡泡。

坤達也說這次重聚後，才發現原來牛奶對財經方面很有研究，讓他對牛奶刮目相看，為了復出而減肥的Toro則驕傲說自己瘦了不少，問及是否也變得更成熟？Toro說：「回到Energy我在學著變幼稚，這個團需要不同個性的人存在，我覺得需要一個孩子氣的人。」也表示身旁的朋友都覺得他最近很開心，「因為我找回最簡單的自己，會提醒自己在這個團裡要簡單一點、單純一點。」

從此重聚Energ團員發現彼此不同的一面。（圖／趙文彬攝）

過去盛傳Toro與牛奶不合，Toro坦承曾經跟牛奶有摩擦，全是因為缺少溝通，前幾年他與牛奶單獨聊天，「那時我帶著防衛心跟牛奶聊天，他也是這樣看我，那通電話聊了很久，但沒有任何結果，直到這兩年我們才真的能放開心聊這件事情，原來當初我們太早想克服這個心魔，等級還不夠。」坤達也認同20年前團員之間少了溝通，現在的他們若遇到問題，會全部人坐下來好好談，而不是帶著情緒爭執。

曾有傳聞Toro（左）與牛奶不合，大家一致認為是因缺乏溝通。（圖／趙文彬攝）

暌違20年重返舞台，Energy從小鮮肉變熟男，除了Toro其他人都已經是人夫，好奇「大嫂團」對此次復出的看法？坤達打趣說柯佳嬿非常支持自己重新「拋頭露面」，認為這是很難得的一件事，「沒有一個團體可以這樣，分開這麼多年，又做了這個決定。」書偉則說謝京穎本來以為他們擔任五月天嘉賓只是玩玩而已，「後來陸續看到我很認真練舞錄音，才知道我們是玩真的，沒有理由不支持。」

團員們的另一半都非常支持Energy復出。（圖／趙文彬攝）

牛奶的老婆同樣支持，不過他自己對於復出只有一個條件，就是能接送小孩上下學，笑說發片記者會當天還是照常送小孩去學校；阿弟的老婆則是「身體力行派」，時常出現在工作現場，幫大家訂便當，就像是團員們的小保姆，被書偉稱為「生活製片」，阿弟更語出驚人說：「很像大家的老婆。」讓其他團員嚇到直呼：「這種話只有你能講，我們不敢亂說。」

7月的小巨蛋演唱會是Energy首場售票演出，被問到是否擔心會情緒崩潰在台上大哭？團員中哭點最低的阿弟說：「我希望能夠讓大家看到完整的好表演，但情緒真的很難預料，這一年太多驚喜在我們身上發生，很感謝所有歌迷朋友。」體力方面他們也不擔心，書偉表示每個人都有底子，經過一次次調整，大家的狀態都越來越好，牛奶還在專訪現場表演新歌〈星期五晚上〉的舞步「16蹲」，看起來的確寶刀未老。

Energy團員雖然都已年過40，體力仍相當好，牛奶（右）還當場示範16蹲。（圖／趙文彬攝）

至於Energy合體是期間限定還是會繼續發展？Toro表示不會對未來做任何設定，提到一開始擔任五月天演唱會嘉賓時，根本沒有後來這麼龐大的發展，不過他們會一直保持初心，「牛奶在群組裡面說，很期待接下來Energy會走到什麼程度，我們經歷了這一切，那就繼續守護這份幸運，珍惜這份感動。」

重返歌壇團員們都十分珍惜，Toro（左二）也承諾Energy會一直保持初心。（圖／趙文彬攝）

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