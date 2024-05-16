國內第一樁「金金併」、富邦金併日盛金去年順利完成，今年4月下旬，台新金與新光金合併案重燃希望，市場再傳「金金併」，股民也掌聲響起，新光金股價受激勵近期從8.32元走高到9.18元，台新金則從17.6元站上高點18.85元。對此，台新金（2887）總經理林維俊5月3日回應，「正面看待任何可能併購機會。」

「新光金、台新金都是出自新光集團創辦人吳火獅家族第二代，吳東進、吳東亮兄弟二十年前也曾談過合併壯大，之後不了了之，但看到其他家金控透過併購案的壯大，新光金過去這些年來所繳的成績單不甚漂亮，也讓新光創辦人家族之一的洪家第三代洪士琪重啟此案。」一名金融界高層說。

新光集團創辦人吳火獅1945年創設新光商行貿易起家，之後創辦新光紡織進入紡織工業，1960年代創辦新光產險、新光人壽、大台北瓦斯、新光百貨娛樂、台灣証券投資等，1986年心臟病猝發辭世。

2002年2月政府開放金控，准予銀行、保險、證券跨業經營，吳東進、吳東亮兄弟各自成立新光金、台新金控，吳東進一句「兄弟爬山，各自努力，山頂會合」留下伏筆；當年六月，兄弟倆在母親協調下，並肩坐下來宣布要談合併，記者會上吳東亮喊出響亮的新名字「台灣新光金控」，但此事一周後告吹，第一樁金金併美事便無疾而終。

兄弟各自爬山後，以台新銀行起家的台新金透過併購壯大，2005年取得彰化銀行經營權，未料在政府改朝換代後，2014年台新金未取得經營權，認為財政部違反「彰銀經營權的契約認定」纏訟六年，直到2020年台新金出手併購外商保德信人壽才有了轉圜。

「2020年對台新金來說，是開啟併購很關鍵的一年，美商保德信集團決定出售在台灣的保德信人壽，台新金重整併購眼光，排除勁敵成為保德信買主，也決定與彰銀說掰掰。」這名金融人士分析，當時主管機關要求六年內出脫彰銀股權退場。

台新金控2020年8月，以55億元併購美國保德信人壽，於2021年6月獲金管會核准並於月底完成併購交割程序，並更名為台新人壽。（圖／CTWANT資料照）

未料，同一年，2020年5月，前新光金董事長吳東進因涉及大股東干政等公司治理遭金管會裁罰停職。此事，讓擱置多年的新光金台新金合併案，重新又被提起，新光金董事洪士琪（現為新光人壽副董事長、新光集團創辦家族洪家第三代）、吳東進堂兄弟吳東明三度在董事會提案研議金控合併案，推「新光金、台新金」研議合併。

隔月，台新金董事會也決議啟動與新光金合併之可行性評估，成立合併研究委員會下設立合併研究小組，台新金總經理林維俊與吳東亮之子、台新銀兼台新證董事吳昕豪都是小組成員，吳東亮本人更在股東會上，對關切金金併的小股東回應「會努力、積極審慎評估」。

然雙方的努力，始終沒有下文，直到2023年「新光金董事改選」前，在「改革派」「公司派」的交鋒下，外界才知道合併案「被已讀不回」，期間，吳東亮兩度寫家書給大哥，新光創始家族成員也居中協商多次，一方急著改變現狀，一方認定遭奪權，毫無交集。

這段改選戰期間，新光金董事林伯翰爆料提及，台新金在2022年6月到10月間五度發函新光金，提出以0.584股台新金換1股新光金的方式合併，承諾增資新光金200億元。此案之後並無進展。

2023年6月，「改革派」取得新光金經營權，日前重啟合併案之際，新光金控公開訊息自曝，「當時的董事長未落實執行邀請執行研究事宜，且未對其他金控公司來函表達意願一事予以處理」，也就是說，當年此案被冷處理。

如今，隨新政府改組內閣，新光金順勢重啟合併案研議，金金併及換股比例再度成為市場焦點。對合併案持保留態度的獨董許永明即說，換股方式以市價而非以淨值為基礎，若換得比例更差，在合併議題可能存在之下，股東參與增資的意願會降低，除非存在有控制權溢價。

2024年4月26日，新光金董事會通過「金金併」一案，持保留意見為董事吳欣儒、李增昌、賴慧敏及獨立董事許永明，圖為新光金控創辦人吳東進去年2月出席新光吳火獅紀念醫院擴建院區新建工程。（圖／黃威彬攝）

一名金融界高層跟CTWANT記者說，「觀察這二年來吳董（台新金董事長吳東亮）對『新光台新』兩家金控合併案的看法，從審慎評估可行性，到解決新壽增資、談合併時間點等，都一再拋出他的立場與各種解方。」

「顯而易見，二家金控合併，自始至終就是『新光人壽』，金控合併的最大助益，即是可挹注營收量能大引擎的『保險業』，新壽的RBC一天沒處理好，就很難讓兩家金控併得漂亮。」這位高層說。

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