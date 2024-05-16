2010年，身兼漫畫家及動畫導演的今敏過世，享年46歲。身為日本最重要的傳奇動畫導演，今敏的作品並不多，只有數本漫畫、四部動畫長片、一部動畫短片，以及一部電視動畫。在他短短四十多年的人生裡，以超前時代、結合虛幻、寫實與夢境的風格，創造出寶石般閃閃發亮的作品，對世界動畫史以及日本電影界，甚至2010年代的好萊塢電影及創作者都留下極為重要的影響。

今敏擅長打破時間與空間結構，以複雜敘事重組宇宙觀，讓角色與觀眾穿梭於現實與夢境的虛實界線之間，如夢似幻，卻充滿當代性、扣人心弦的指涉與驚悚懸念。在怪獸、機器人、王道與少女動畫制霸的日本，今敏的創作是給成人看的作品，從一開始就走上和其他人完全不同的路。他的第一部動畫長片作品《藍色恐懼》（Perfect Blue）是心理驚悚電影，1998年問世，改編自小說家竹內義和的同名作品，將原著中許多的變態橋段做改編，今敏設定了：「男人追女人，女人追自己的影子」作為《藍色恐懼》的主軸概念。

《藍色恐懼》以女偶像霧越未麻為主角，身為女子偶像團體「CHAM!」的成員，她在公司規劃下退出團體，預計轉型為女演員，卻在一連串混合了意外事件、跟蹤、恐嚇，和對自我認知的不協調之中，逐漸扭曲了現實與虛幻的模糊疆界，分不清何謂真實，何謂謊言及妄想，以及何謂戲劇的迷霧之中。《藍色恐懼》是發生在現實生活中的鬼故事，血淋淋但真實到令人恐懼。

《藍色恐懼》以女偶像霧越未麻為主角，結合了偶像自我認同、初代網路霸凌，跟蹤狂等寫實議題。（圖／光年映畫提供）

儘管是距今超過25年的作品，放在現代的社會框架下來看，仍舊充滿了共時性，也具有濃濃的警世意味。今敏在作品中大膽探究了日本演藝圈偶像組合的獨特文化現象，結合了偶像自我認同、初代網路霸凌，網路時代的人身安全，名人的隱私問題，以及跟蹤狂等等寫實議題，希望引起大眾反思偶像團體中的年輕女孩被高度物化、高度可拋性的社會狀態，可謂現今網路與名人文化的超前導預言。

第一部作品就一鳴驚人，以鮮豔的色彩，勾起你內心最深的恐懼。今敏以跳躍、斷裂、魔幻手法呈現日常生活中的細思極恐，以及女性在社會群體中的弱勢及被物化的迷惘狀態，他曾經承認過，電影中的女主角未麻，很大一部分是來自於他對自我尋找的投射。而提到《藍色恐懼》，就不得不想起曾經在全球引發「今敏抄襲嫌疑」爭議的名導演戴倫·艾洛諾夫斯基（Darren Aronofsky）。他在2000年的成名作《噩夢輓歌》，以及讓他提名奧斯卡最佳導演及最佳影片的《黑天鵝》裡，都被影迷找到與《藍色恐懼》極其相似的畫面、構圖及場景，《黑天鵝》的整體概念主軸，也與《藍色恐懼》有某種意義上的連動。

這些到底是巧合、致敬或是原創場景？兩造影迷鬧了多年之後，導演戴倫也現身說法，提及他與今敏在日本曾經相見的緣分，對今敏的仰慕，以及致敬《藍色恐懼》幾個著名場面的過程。逝者已矣，儘管今敏早在《黑天鵝》上映的當年離世，或許也無緣在生前看到電影，但對於兩位導演的支持者來說，能夠聽到創作者本人親口談及兩人在作品精神上的呼應，也是終於替這場影壇最大的致敬謎團，做了個美好的收局。

《藍色恐懼》探究了日本演藝圈偶像組合的獨特文化現象。（圖／光年映畫提供）

《藍色恐懼》直到2020年才第一次在台灣上映，而片商在電影完成4K修復之後，決定以更好的版本再次重新上大銀幕。固執、要求完美、不肯妥協，是許多跟今敏工作過的人對他的評價。藝術家總是孤獨地走在時代前緣，而30年之後，時代終於趕上他了，許多當年無法被理解和閱讀的，現在來看或許正是時候。

「我要懷著對世上所有美好事物的謝意，放下我的筆。我先走一步了。」2010年，今敏留下心心念念，未能在生前完成的動畫長片《夢想機械》離開人世。過世隔天，他的部落格Po出了長長的告別信，滿滿對身邊的家人朋友，以及對創作，對人生的熱情及眷戀。僅管無緣看到充滿今敏野心的《夢想機械》問世，但動畫鬼才的確也超前了30年，用他的作品提前為動畫圈及影壇留下了最寶貴的觀察，以及充滿狂想與人性價值的創作寶藏。

《藍色恐懼》4K數位修復版5/17上映。

自介：

資深媒體工作者，曾任國際中文版封面及電影線採訪編輯。成長於港片最輝煌的80年代，相信在黑黑的電影院裡痛哭一場的神奇療癒力，沒有一場好電影不能解決的事，如果有，那就看兩場。

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