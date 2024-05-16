今天各地晴到多雲，清晨輻射冷卻效應偏冷，最低溫在苗栗13.3度，白天氣溫回升，日夜溫差達15度；明天（17日）清晨北部仍可能出現15度以下低溫。周六、日（18、19日）白天晴朗穩定，午後山區偶有局部陣雨；下周一（20日）水氣增多，午後雷陣雨擴大至平地；下周二至周四（21至23日）西南風增強，加上梅雨季第3波滯留鋒徘徊，各地有陣雨或雷雨並伴隨劇烈天氣。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今、明兩天大陸高壓帶來乾空氣，各地晴朗穩定，午後中南部山區偶有零星降雨；白天偏熱、早晚涼，日夜溫差大，清晨輻射冷卻加成，部分平地低溫降至15度以下，今北部15至31度、中部18至33度、南部20至34度、東部16至32度。

周六、日白天仍晴朗，午後山區偶有局部陣雨；下周一水氣增多，午後局部陣雨或雷雨機率提高，降雨範圍擴大至部分平地。

下周二至周四西南風增強，加上梅雨季第3波滯留鋒徘徊，轉為有局部短暫陣雨或雷雨，這3天大氣不穩定，易有中小尺度對流系統發展，伴隨小範圍劇烈天氣。

吳德榮指出，最新歐洲系集模式模擬，未來一周至10天在菲律賓東方海面有熱帶擾動醞釀，但發展緩慢；美國系集模式也有類似的模擬，仍需持續觀察。