美國4月通膨放緩，同月零售銷售意外停滯，但明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）15日仍不改鷹調，重申難以確定Fed貨幣政策對經濟限制的程度，當前利率水位須再維持一段時間。

卡什卡里周三出席北達科他州威利斯頓盆地石油會議表示，「依我看最大的不確定性，在於貨幣政策壓制經濟到什麼地步？那是未知數。這告訴我們，在弄清楚基本通膨走勢然後下結論之前，需要讓利率繼續留在原地一段時間。」

卡什卡里指出，他密切關注美國房市及其對通膨的影響，「看來經濟比我預期的還更有韌性」。

美國4月整體通膨增速小於預期，核心通膨也創3年來最小年增幅。分析師說周三報告尤其令人振奮的，是住房通膨微幅放緩，租金價格月漲0.35％，漲速是2021年來最慢。

周三同時公布4月零售額，因汽油價格高漲排擠其他支出，意外與前月持平，不及預期的月增0.4％，反映美國消費支出失去動能。3月零售額月增幅自0.7％下修為0.6％。