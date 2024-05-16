37歲蘇姓單親媽媽疑因生活壓力，14日在新北市中和區汽車旅館內飲酒吸毒後，以枕頭悶死兩名年幼子女，被徐姓閨蜜發現後報警處理。檢方15日複訊後向法院聲請收押禁見，新北地院今（16日）裁定羈押並禁止接見通信。

蘇女供稱，因辭職照顧罹癌的祖母，生活、經濟壓力巨大，母親節當天和家人起爭執，於是帶著全部家當及兒女入住中和汽旅。當晚趁著孩子們睡夢中，先拍下他們照片，上傳臉書當成封面。

她坦承，14日上午9時，先用枕頭悶住女兒頭部，因女兒不斷掙扎，在她手臂上留下抓痕；約1小時後，再用同一個枕頭悶死兒子。她伴屍呆坐4小時，原本想自我了斷，後被徐姓友人制止，警方不排除蘇女預謀犯案，她在精神、經濟雙重壓力，加上酒精、毒品催化，導致情緒失控，親手殺害兒女。

據了解，警方在蘇女入住的汽車旅館房內，搜出毒品K他命捲菸1支及殘渣，檢警會同法醫相驗，法醫發現小孩生前疑遭餵毒，蘇女入住後都是叫外送，從未踏出房間，期間僅有徐姓友人及她的前夫2人前來，而徐女有毒品前科，警方不排除徐及前夫是共犯，但檢方複訊後仍將兩人暫列證人請回。

檢察官複訊後，以蘇女犯《家庭暴力防治法》、《刑法》、《兒童及少年福利以及權益保障法》故意殺害兒童罪嫌重大、所犯為重罪，有相當理由認為有逃亡勾串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。