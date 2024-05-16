大陸國台辦昨（15）日宣布，懲戒資深媒體人劉寶傑、退將于北辰、民進黨政策會執行長王義川、時事評論員李正皓和財經專家黃世聰等5位名嘴。對此，于北辰也坦言有殺傷力，更喊話他的同學及長官「盡量來吧，我願意被你切割」。

大陸國台辦發言人陳斌華陳斌華昨表示，將懲戒上述5名台灣名嘴及其家屬，指他們「蓄意編造大陸的虛假、負面訊息」、「挑動兩岸對立」，將依法對這5人及家屬實施懲戒。

對此，于北辰在臉書上直言「一大早收到了最大的榮耀勳章」。于北辰昨也在政論節目《新聞面對面》表示，他在就讀陸軍軍官學校宣誓時曾說「願終身做為反共保護國家的信徒」，宣誓完應該就是黑名單了，直呼這是遲來的榮耀。

不過于北辰坦言此事仍有殺傷力，若國台辦懲戒對象是包括他的親「友」，要去對岸做生意的長官、部屬以及同學都要跟他切割了。于北辰也喊話，從現在開始，要跟他切割的同學或長官就儘管來，為了他們的未來及安全，「我願意被你切割」。