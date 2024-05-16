國台辦昨（15）日宣布，懲戒資深媒體人劉寶傑、桃園市議員于北辰、民進黨政策會執行長王義川等5位名嘴，理由是他們蓄意編造有關大陸的虛假、負面訊息，挑動兩岸敵意對立。對此，國民黨前立委蔡正元提到，國台辦發言人陳斌華曾任駐台記者多年，很熟悉、了解台灣社會的狀況，所以國台辦的決定，可能會有比較長遠的考慮。

陳斌華昨表示，一段時間以來，黃世聰、李正皓、王義川、于北辰、劉寶傑等少數台灣所謂「名嘴」，罔顧大陸發展進步的事實，蓄意編造有關大陸的虛假、負面訊息，並透過電視、網絡、報刊等媒體大肆傳播。他們的錯誤言論蒙蔽部分島內民眾，挑動兩岸敵意對立，傷害兩岸同胞感情，事實清楚、情節嚴重。大陸方面將依法對上述5人及家屬實施懲戒。

蔡正元昨在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，這次的懲戒是個「名義上的懲處」，因除非劉寶傑等人和他們的親人要去大陸、港澳地區，否則不會有影響，國台辦當然知道這點，所以他們是在「劃清界線」。

「劉寶傑是個有趣的人」，蔡正元指出，立法院長韓國瑜過去選高雄市長時，劉大力支持，甚至還因此和電視台翻臉，但當韓選總統時，又反過來天天開罵，他是個聲量導向的人，所以有時一定會講些光怪陸離的議題，如外星人等，所以觀眾不一定會相信他的節目的全部內容，「調性就是如此」，而國台辦知道相關細節。蔡正元認為，陳斌華擔任《新華社》記者時，曾駐台很多年，很熟悉、了解台灣社會的狀況，所以國台辦做出這個決定，可能會有比較長遠的考慮。