斯洛伐克總理費科（Robert Fico）15日疑似是因為政治暗殺，遭槍手連開五槍，被緊急送往醫院治療。雖然他一度傳出生命垂危，但副總理塔拉巴（Tomas Taraba）透露，費科目前沒有生命危險。

據BBC、路透報導，費科在首都東北方的一個小鎮漢德洛瓦（Handlova）中槍後，正在醫院為生命而戰。週三晚上，國防部長卡利尼亞克（Robert Kalinak）說，費科已經接受了三個多小時的手術，情況「很糟糕」。

從影片可見，一名男子舉槍向總理開了五槍，然後被保鑣制伏，而安保人員則將費科帶進了他的座車。

JUST IN: The man suspected of the assassination attempt on Slovakia’s prime minister Robert Fico has been identified as Slovak writer Juraj Cintula, a liberal writer and activist.



Fico is reportedly in the hospital in a "life-threatening" condition.



According to reports,… pic.twitter.com/BRwy12nhn0 — Collin Rugg (@CollinRugg) May 15, 2024

隨後他被直升機送到醫院治療。經過搶救後，副總理塔拉巴告訴媒體，一顆子彈射入費科的腹部，另一顆子彈擊中關節，但手術相當順利，「我想他最終會活下來，」目前他沒有生命危險。

有媒體指出，向費科開槍的是71歲著名作家及反對派人士辛圖拉（Juraj Cintula），他是政黨進步黨的成員，在2005年與其他人共同創立了文學俱樂部，並領導俱樂部的運作直至2016年。辛圖拉疑似是因為政治動機刺殺費科。路透說，費科在俄烏戰爭中立場親俄，並啟動了刑法和媒體改革，而這引發一些人對法治的擔憂。