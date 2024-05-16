新冠肺炎的威脅逐漸淡去，一名網友昨（15日）想起3年前抗疫的狀況，記得大家看到2021年5月15日本土確診單日增加180例，嚇得到超市搶購民生物資，勾起不少網友的回憶，直呼台灣人超容易恐慌，不過當時改居家辦公、上課，路上都不會塞車，搭大眾運輸也不用人擠人，真的很舒服。

一名網友昨在PTT上分享，3年前每天下午2點衛福部都會開疫情記者會，公布新冠肺炎確診人數，還記得2021年5月15日新增180例本土確診病例，大家看了超震撼，家裡附近的全聯立刻出現排隊人潮，市場的菜也被搶購一空。

貼文引起網友討論，不少人回憶起「3年前的今天」，表示當時路上都沒人，「那年騎車上下班真的超順，騎起來超舒服」、「那段時間就算周五下班，板橋車站也沒什麼人，很像是末日電影」、「路上人潮真的少，捷運搭車不煩惱」、「在公館附近的人行道走路，沿路看不到10個行人」。

不過也有網友吐槽說，現在回想起來，發現台灣人真的蠻容易恐慌，不要說確診病例破百，最一開始確診病例變成雙位數的時候，就已經有一堆人到超市搶購了。