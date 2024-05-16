外界普遍認為醫師收入高，北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰公開去年的年終獎金只有3萬5612元，掀起熱議。同為醫師的台灣基進秘書長吳欣岱也貼出友人過去在台大醫院擔任主治醫師的薪資單，月薪實領8萬1717元，她一看驚呼「我淚已流」。

吳欣岱昨在臉書粉專發文表示，「剛剛收到學長傳來的薪資單，我淚已流。」她說數年前台大年輕主治醫師月薪實領81717元，「這個數字的諧音也太地獄了吧！台大喔！主治醫師喔！」

這張2015年1月的薪資單顯示，該名醫師固定薪水為4萬5655元、專職服務津貼為4萬9808元，共9萬6463元，扣除勞健保、勞退金、所得稅等，實領金額為8萬1717元。

貼文釣出不少同行留言，「差不多，我V2（主治醫師第2年）就逃了，在台北這薪資根本養不了家」、「我V1第一個月是7萬多」。有網友表示比較想知道現在的薪資情況，對此吳欣岱回覆，現在跟以前差不多；知情人士則透露，現在略高一點而已，新任主治醫師大約10萬出頭。