有些人沒吃到飯、麵等澱粉，就覺得好空虛，但吃了又有擔心發胖或血糖飆太高，對此，國健署建議不妨改成全穀及未精製雜糧，一樣是澱粉類，卻有更高的營養價值，像富含鉀的馬鈴薯、綠豆，就有助於預防高血壓。

衛福部國健署在臉書食在好健康PO「全穀雜糧未精製健康營養更加分」文章，指，每天的全穀雜糧類至少要有3分之1來自全穀及未精製雜糧，平日愛吃白飯、麵條的人，若改成全穀及未精製雜糧，可以攝取更多的營養素。

挑選全穀及未精製雜糧，從生活中小習慣開始改善，就能越吃越健康。以下為可替代白飯、麵條的全穀雜糧。

■馬鈴薯、綠豆：含有鉀，適當攝取鉀可以消水腫、預防高血壓。

■地瓜、南瓜：橘黃色的食物通常都有比較豐富的胡蘿蔔素，具有護眼、維持皮膚健康的效果。

■糙米、芋頭：鎂是平常較少注意的礦物質，它可以幫助紓解壓力、集中精神，挑選糙米能吃到比白米更多的鎂。

■燕麥、薏仁：燕麥、薏仁含有比白米更多的維生素B1，可以幫助體內新陳代謝更順暢。