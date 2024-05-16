華春瑩打臉拜登對比2019年和2024年貼文揭言論自相矛盾。（大陸環球網）

大陸環球網報導，當地時間5月14日，拜登政府宣布對價值180億美元的自中國進口商品徵收嚴厲的新關稅稅率。中國外交部部長助理、發言人華春瑩15日在社交媒體X平台上對比美國總統拜登2019年和2024年的言論，諷刺稱這就是「2019年關於關稅的一課」。

拜登曾於2019年6月12日發文稱，「川普不懂基本常識。他認為他的關稅是由中國支付的。任何一個經濟學新生都可以告訴你，是美國人民在支付他的關稅。 塔吉特百貨（註：美國知名零售商）的收銀員都知道發生了什麼——他們比川普更懂經濟。」

拜登又於2024年5月14日發文稱，「我剛剛宣布對中國製造的商品徵收一系列關稅：鋼鐵和鋁25％，半導體50％，電動汽車100％，太陽能電池50％。中國決心主導這些行業。我決心確保美國在這些方面領先於世界。」

華春瑩還發布題為〈美國的保護主義〉圖文海報，海報上寫道：提高對180億美元自中國進口商品的關稅，包括電動汽車、太陽能電池等；對中國海事、物流和造船行業發起新的301調查；限制進口中國的智慧汽車和相關零組件；將中國出口商品的平均關稅維持在19％以上。華春瑩為此發文稱，「美國的保護主義最終會傷害到自己。百分百肯定。」