台北市警界再爆發警紀事件！調查局北機站接獲檢舉，指台北市議會副議長葉林傳辦公室主任「江野」林晴紀、前主任張翰明擔任色情業者股東，自2009年迄今涉嫌勾結、行賄松山分局巡官劉維中，包庇中山區7家賭博、色情特種行業業者，台北地檢署15日指揮調查局北機站、警政署政風室、台北市警局政風室兵分70路前往松山分局行政組劉員辦公室等處搜索，約談劉員、林男、張男及業者共36人到案。

檢方訊後，諭令劉維中50萬元交保並限制出境出海、劉的女兒、林晴紀、張翰明無保請回，許姓、蔡姓、王姓業者各以20萬、30萬、40萬元交保，其餘員工及幹部各以1萬至30萬元不等金額交保或請回。

據了解，檢調目前掌握業者按月行賄劉員數萬至數十萬元，且三節亦都有「禮金」，懷疑不止劉員涉案，劉員亦可能擔任「白手套」居間打點其他警員，恐有其他中山分局員警涉入，因此檢調已查扣7家特種行業業者的內帳，不排除有員警集體收賄情事，已擴大偵辦。

據了解，涉嫌行賄的7家業者，包括電子遊藝場、色情酒店、按摩店、養生館、護膚店，而劉員女兒亦在涉案護膚店任職，均遭檢調搜索。

據了解，劉員年近60歲，原是中山分局中山二派出所巡佐，曾在偵查隊及行政組待過，2021年10月派往松山分局擔任行政組巡官，曾中風請假在家休養1年，回來上班後表現正常，負責行政組一般陳情案件，但被查出仍與中山區某特定業者有接觸，疑似包庇。而涉案的議員助理「江野」林晴紀、張翰明也因葉林傳選區是在中山、大同區，在中山區相當活躍，與中二所員警相當熟識。

據了解，調查局接獲檢舉，擔任北市中山區某色情護膚店股東的葉林傳的2名主任林晴紀、張翰明，與中山區電子遊藝場、色情酒店、按摩店、養生館共7家業者，自2009年起按月行賄警員劉維中，換取事先將臨檢情資洩漏給業者通風報信，包庇不舉發，經長期蒐證後，展大規模偵查行動。

松山分局表示，全力配合檢警調偵辦，對於員警違法違紀案件，會主動調查，秉持「不掩飾、不護短、不庇縱」態度，以維警譽。