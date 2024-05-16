夏天到了，許多民眾會汰換舊冷氣，一名網友好奇，冷暖空調只比冷氣貴3000元，不解怎麼有人還是只買冷氣。對此不少人指出，在台灣沒什麼開暖氣的機會，尤其南部人網友更表示，「住高雄真的沒開過」。

原PO昨天（15日）在PTT發文，大賣場裡同型號冷氣機跟冷暖氣機才差3000元，買一台可以用個好幾年，結果一堆人為了省那3千塊，只裝冷氣。他認為北台灣冬天又是寒流又下雨，「家中住起來像地獄」，買落地的暖氣機，吹起來悶又難受，也沒辦法整個房間都暖起來，直呼「沒人發現買冷氣不裝冷暖氣機的人很愚蠢嗎？」只為省幾千塊，卻讓自己每年都要忍受寒冬。

貼文PO出後，引起網友討論，紛紛留言「冷暖讚」、「都是裝冷暖害的，我的煤油暖爐只能收起來」、「裝冷暖開自動定溫，回家就開也不用管」。

但更多網友表示暖氣根本用不到，特別是南部人，「南部大多就寒流來的那一天需要開而已」、「台中一年開沒幾次」、「一年開不到10天的暖氣，忍一忍就過去了」、「住高雄真的沒開過」、「我連長袖的衣服都沒有了」、「不是買不起，而是冷專空調更有性價比」。