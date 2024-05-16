英特爾宣布推出革命性的Thunderbolt Share軟體解決方案，徹底改變使用者在兩台電腦間進行工作的體驗。透過Thunderbolt高速低延遲連線技術，Thunderbolt Share實現PC間資源的無縫共享，包括檔案、螢幕畫面、鍵盤滑鼠控制等，讓使用者能在多PC間高效靈活切換，大幅提升工作效率。

全新解決方案是基於Thunderbolt networking獨特功能所打造，適用於搭載Thunderbolt 4或Thunderbolt 5連接埠的電腦和週邊裝置；無論是創作者、遊戲玩家、商務人士或一般使用者，均能從中獲益，實現多PC工作流程、跨裝置無縫協作、擴展工作空間等需求。

英特爾副總裁暨客戶端連接事業部總經理Jason Ziller表示：「Thunderbolt Share正體現了我們持續引領優質有線連接技術的願景。這項創新解決方案讓使用者能充分發揮PC效能，享受前所未有的高效體驗。」

Thunderbolt Share軟體解決方案將於今年下半年隨特定PC機種及Thunderbolt認證週邊推出上市，屆時相關品牌包括宏碁、聯想、微星及Razer等均將陸續推出支援產品。