國際天后李玟在去年7月離世,享年48歲,長眠於武漢石門峰紀念公園。由於她在演藝圈成績輝煌,讓外界之前推測是不是有機會拿下本屆金曲獎「特別貢獻獎」。沒想到根據金曲獎規定,恐怕她因資格不符,無緣拿回獎項。

李玟出道近30年演藝成績輝煌,不僅是首位在奧斯卡典禮獻唱的華人歌手,為電影《臥虎藏龍》演唱的《A Love Before Time》,還入圍過第73屆奧斯卡最佳原創歌曲獎,更曾被美國《時代雜誌》評選為「華人之光」。此外,她推出過《好心情》、《DiDaDi》、《刀馬旦》等多首膾炙人口的歌曲,兩度入圍金曲獎「最佳國語女演唱人」,甚至進軍國際推出《Just No Other Way》、《Exposed》兩張英文專輯。

粉絲認為她值得擁有《特別貢獻獎》的肯定,不過礙於金曲獎規章內容,主要是被推薦者「必須領有中華民國身分證之國民或依中華民國法令設立或立案之法人、民間團體或個人工作室為限」,然而李玟在香港出生,接著與家人移民美國舊金山,持有的是大陸香港和美國籍的身份,因此不符資格的情況下,恐怕無法獲得金曲獎特別貢獻獎提名。但最後結果,仍需待下午入圍名單正式公布才能確定。

李玟因為國籍不符合資格,可能無緣獲金曲獎特別貢獻獎提名。(圖/中時資料照)