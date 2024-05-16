總統蔡英文將於520卸任，多份民調顯示，國人對蔡政府8年執政滿意度超過五成。而在蔡英文第二任期的「正負聲量話題」網路聲量調查顯示，正聲量最高的是「防疫成績」，而負聲量最高前三名，包括「核能/能源議題與電價」、「疫苗採購/疫苗接種」、「台海戰爭與和平」。

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，彙整蔡政府第二任期（2020年至2024年）間的網路聲量數據，並統整出10大正面及負面聲量議題，了解哪些議題讓蔡政府獲國人稱讚，以及哪些議題激發民怨沸騰。

正面聲量話題，第一名是「防疫成績」，有超過294.4萬多則正面聲量。第二名則是「提升台灣國際能見度」，正面聲量超過84.6萬則，雖丟是邦交國，但台美軍事訓練合作、簽署「21世紀貿易倡議」、外國國會議員互訪也是重要成績。第三名是「發放振興券」，包括2020年疫情期間的三倍券、2021年再發五倍券，正面聲量達到26.7萬則。

而在正面聲量第4到10名，依序為推廣農漁產品銷售、支持半導體產業、青年安心成家與居住正義、推動國防自主與國防產業、落實0到6歲國家一起養、力挺中華職棒、力推18歲公民權。

而在負面聲量話題，「核能/能源議題與電價」以312萬多則聲量，拿下民怨第一名，而蔡英文任內曾4度發生無預警大停電事件，引發缺電、電網韌性不足的質疑。「疫苗採購/疫苗接種」也有超過298萬聲量，位居第二，包括新冠疫情期間討論疫苗效力、接種，到2024大選都仍有阻擋採購BNT疫苗、高端疫苗涉炒股等議題引發討論。第三名則是「台海戰爭與和平」，近年中共對台文攻武嚇、時有共機擾台，蔡政府也對大陸喊話「不挑高衝突，堅守主權」尋求台海穩定，此議題也是2024年總統大選的重要議題之一，在網路有210萬則負面聲量。

而第4到10名，依序為萊豬進口、論文抄襲／學倫爭議、缺蛋爭議、詐騙猖獗、台美關係、黑道／黑金治國、NCC與中天關台。