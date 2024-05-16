一名李姓大樓保全，愛慕一名大姐女住戶愛慕，還私下替女方取名「馴鹿寶貝」，密集的傳送簡訊表達愛意，讓女住戶不堪其擾，即使報案兩次，警方也上門告誡，但李男仍變本加厲，還加碼傳送露點照，騷擾行為持續2年多，讓女方幾乎崩潰，只好向法院提告，法院依違反跟蹤騷擾罪判李拘役70天，可易科罰金一日1000元折算。可上訴。

根據判決書，女方控訴，李男不時的傳訊，「寶貝，我傷心了！我腳痛，妳沒關心！……我還是會想妳！」、「寶貝，我決定做一件事，那就是睡覺……然後在夢中跟妳愛愛……我很欠人扁喔」、「姐，我想妳了！想跟妳愛愛……我好像離不開妳了，再讓我任性一次」。

但是李男辯稱，他與女方交往過，對方沒明確跟說不要做這些事情，所以會繼續傳簡訊給她，主要是說自己會對她負責、要跟她解釋清楚。她在111年4月有去派出所，員警有打電話表示女方要報案，員警事後又說對方沒有要告，還叫他不用去做筆錄

但實際上，女方已經兩度報案，但李仍瘋狂加碼猛傳，甚至更為鹹濕，「累到很想射進妳體內，我想我累瘋了！」、「今天情緒低落，所以想和你進行人與人的連結，期望次數是Ｎ，N>3……可以從後面來嗎？」

法官審理後，認定李男因個人感情因素，不知尊重女方意願騷擾，造成女方日常生活及社會活動造成干擾，心理上承受極大壓力，且無視檢警單位告誡，犯後態度惡劣，到法院審理時依然故我，繼續傳簡訊、打電話、傳語音訊息騷擾告訴人，因此加重量刑，判李拘役70天，可易科罰金一日1000元折算。可上訴。