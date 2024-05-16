「中國駐美國大使館」公眾號5月16日消息，駐美國使館發言人劉鵬宇美東時間14日主持媒體吹風會，介紹中方在台灣問題上的原則立場。針對賴清德將於5月20日舉行就職典禮，劉鵬宇表示，台灣選舉是中國地方事務，選舉結果不會改變世界上只有一個中國、台灣是中國一部分的基本事實，也不會改變台灣必將回歸祖國的歷史大勢。中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。這是無可否認的客觀事實，也是國際社會普遍共識和公認的國際關係基本準則。

劉鵬宇指出，民進黨在台灣推行「去中國化」、「漸進台獨」，圖謀拓展所謂「國際空間」，其根本是搞分裂。要真正維護台海和平，就必須旗幟鮮明地反對台獨。堅持一個中國原則越有力，台海和平就越有保障。

劉表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係中最重要最敏感的問題。中方敦促美方將拜登總統多次重申的不支持台獨、不支持「兩個中國」或「一中一台」、不尋求把台灣問題作為工具遏制中國等承諾落到實處，停止美台官方往來，停止向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號。

劉強調，台灣問題純屬中國內政，解決台灣問題是中國人自己的事。中方將盡最大努力、以最大誠意爭取和平統一。中方絕不允許任何人以任何方式把台灣從中國分裂出去。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。

劉就近期美方在涉台問題上的消極言行作出回應，強調台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線。對於美方挺台「參與」世衛大會等、美官員發表歪曲聯大第2758號決議的言論，中方強調聯大第2758號決議和世衛大會25.1號決議確認的一個中國原則，不可撼動、不容挑戰，台灣地區參與國際組織活動必須也只能按照一個中國原則處理。關於美國會議員訪台、美台開展《21世紀貿易協定》第二階段談判，中方堅決反對美台開展任何形式的官方往來，堅決反對美方以任何方式、任何藉口干涉台灣事務。關於美對台軍售，中方認為美方武裝台灣是十分危險的「賭注」行為，違反中美三個聯合公報和一個中國原則，美方應停止以任何方式武裝台灣，停止「以台制華」的挑釁行徑，以實際行動維護兩國兩軍關係大局和地區和平穩定。

美聯社、彭博社、路透社、法新社、《華爾街日報》、《紐約時報》、美國公共廣播電視臺（PBS）等媒體30餘名記者參加了吹風會。