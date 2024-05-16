小編今（16）日精選5件不可不知的國內外財經大事。受到費城半導體大漲激勵，台積電ADR周三再飆2.39%，收在155.58美元歷史新高，換算台北交易股價首度衝上1000元大關，可望再推升台股邁進22000點新高。

台股12檔ETF成分股中皆高度持有台積電，占比介於51.19％至28.34％，可望持續飛漲，包括富邦台50、元大台灣50、富邦摩台、元大MSCI台灣、元大電子、富邦公司治理、元大臺灣ESG永續、群益台ESG低碳50、國泰台灣領袖50、永豐智能車供應鏈、永豐臺灣加權、中信臺灣智慧50。

【1】神山再發威 高含積量ETF一起飛

台積電15日盤中844元與收盤839元同創歷史新高，帶動加權指數勁揚161點至21,147點，再攻歷史高點，而12檔高含「積」量台股ETF同創新高價。

【2】5檔營建股納MSCI 股價開趴

MSCI最新季度調整，營建族群罕見躍居為中小型指數成分股的最大贏家之一，名軒、海悅、皇普、永信建、達麗等5檔個股入列，其中高雄建商永信建上演慶祝行情，15日股價上漲6.5元、收197元，超越房產代銷天王海悅，重返「營建股王」寶座。

【3】史上最旺Q1 廣達每股賺3.13元

廣達第一季營運表現亮眼，毛利率、營益率和稅後淨利率三率三升，皆創歷年同期新高，每股稅後純益（EPS）達3.13元，也寫歷年同期新猷。廣達指出，AI伺服器在第二季約會有個位數成長，而隨著下半年缺料緩解，AI伺服器將會加速成長，預期今年整體伺服器會有雙位數的年增，而AI伺服器約占整體伺服器營收逾5成。

【4】美通膨放緩 降息預期再起

周三美股開盤三大指數集體走高，4月CPI及零售雙雙降溫。美國勞工部15日公布4月消費者物價指數（CPI）年增率放緩至3.4％，低於預期，核心CPI降至3.6％，更創3年來最小年增幅，且月增6個月來首次下降。首季陷入停滯的美國通膨，進入第二季後終於又降溫，市場升高金融市場對聯準會（Fed）9月降息的預期。

【5】歐洲頭香！台積德國晶片廠Q4動工

台積電歐洲子公司總經理狄波特（Paul de Bot）14日在荷蘭一場研討會上向外證實，台積電將在德國東部德勒斯登，興建其歐洲首座晶片廠，耗資110億美元，準備今年第四季動工，目標是2027年開始投產。