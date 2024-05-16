大陸國安部美男計案例警惕境外間諜的溫柔陷阱。（大陸國安部）

據大陸微信公眾號「國家安全部」16日消息，大陸國家安全機關曾公開一起「美男計」間諜案例，雲南省某省直機關工作人員、副高級工程師黃娟，在處心積慮的設計 不期而遇的「邂逅」下，受到情感和金錢的雙重誘惑喪失底線和原則，不僅自己被境外間諜情報機關人員拉攏策反，還將丈夫李宏偉拉下水，最終夫妻雙雙被判間諜罪，鋃鐺入獄。

一天，黃娟收到境外一所知名大學碩士研究生的錄取通知，懷揣著對美好未來的憧憬，獨自踏上了異國他鄉的求學之旅。與此同時，境外間諜徐某，通過黃娟的求學資訊瞭解到其職業和國內工作單位，並掌握了其家庭情況。在黃娟留學期間，徐某把自己偽裝成一位風度翩翩、溫文爾雅的「完美先生」，聲稱自己是做海外投資政策研究的學者，希望獲取一些大陸經濟類、政策性文件作為參考，還可以支付一定報酬。黃娟想到能幫朋友的忙，又能賺點外快，便在一次回國探親時順便蒐集了一些資料準備帶出境給徐某。

不料，黃娟在返程途中遭遇了車禍，導致左手手臂骨折，性格執拗的黃娟執意繼續她的學業。這時，徐某加大了對她的感情拉攏，每天百倍殷勤，安排保母全程照顧，並親自陪伴黃娟做康復理療。在徐某的百般呵護和一系列金錢誘惑、感情拉攏下，黃娟掉入了「溫柔陷阱」，接受了這個在異國他鄉的「情人」。

交往中，徐某得知黃娟的丈夫李宏偉正在雲南某縣掛副縣長，就向黃娟提出，是否也請其丈夫幫忙蒐集一些工作中接觸的內部文件。而此時的黃娟雖然已經對徐某的真實身分心存疑慮，但感情上已經徹底淪陷，便欣然應允。

黃娟回國探親時，告知丈夫李宏偉，在境外認識了研究中國政策的學者，需要一些內部材料作為參考。為了維繫原本不佳的夫妻關係，李宏偉雖然懷疑，但沒有拒絕黃娟要求，反而在日後工作中將接觸到的涉密文件資料偷偷複印交給黃娟，黃娟再將這些資料通過行李托運攜帶出境，賣給境外間諜情報機關人員。隨著徐某需要的資料涉密程度越來越高，李宏偉對他境外間諜的身分已心知肚明，但依然睜一隻眼閉一隻眼地蒐集情報維繫著脆弱的夫妻感情。

黃娟畢業前夕，徐某向其公開了境外間諜情報機關工作人員身分，還專門對她進行間諜培訓，並為其配備了相機和偽裝加密軟體。同時，徐某給黃娟明確下達了蒐集涉密紅頭文件任務。在金錢誘惑和感情拉攏下，夫婦二人將工作中接觸到的涉密文件擅自帶回家中。兩人分工協作，李宏偉負責對涉密文件拍照，黃娟則負責將照片偽裝加密後拷入USB，並伺機出境與境外間諜情報機關人員進行交接。

2019年4月，大陸國家安全機關依法對黃娟、李宏偉採取刑事強制措施；2020年5月，黃娟因犯間諜罪被判處有期徒刑10年，剝奪政治權利10年；李宏偉因犯間諜罪被判處有期徒刑3年，剝奪政治權利3年。

大陸國安部稱，近年來，隨著大陸綜合國力的不斷提升，反間諜鬥爭形勢日趨激烈。黨政軍機關、軍工企業、科研院所等核心崗位涉密人員及高校師生是境外間諜情報機關開展情報蒐集、滲透竊密的重點目標。透過情感拉攏、誘蝕腐化、金錢收買、提供幫助等多種手段、千方百計拉攏策反機關幹部、科研人員、赴境外工作人員甚至是華人華僑，對大陸家安全構成嚴重威脅。