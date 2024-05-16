曾表演過穿越萬里長城、自由女神消失等魔術表演的美國魔術師大衛考柏菲（David Copperfield），近日被英國《衛報》報導，有多達16名女性出面指控，曾遭他下藥後做出性侵與不當行為。而且超過半數的人都聲稱，當時未滿18歲，年紀最小的甚至只有15歲。對此，大衛考柏菲和他的律師目前均全盤否認。

根據《衛報》報導，2名女性稱1990年代才15歲時，被大衛考柏菲下藥性侵，造成一輩子的心理創傷。化名克拉拉的女性聲稱，1991年大衛考柏菲在喬治亞州給她電話號碼，兩人開始有來往。但她認為被大衛考柏菲誘姦超過2年，當時對方會寫情書、送禮物，包括一隻泰迪熊和情人節氣球、照片，上面寫著：「兩年後我會回來」，當時她僅16歲。克拉拉說，18歲後，大衛考柏菲是第一個跟她發生親密關係的男人，年紀足足大她兩倍多。

大衛考柏菲被控訴是惡狼，他和律師皆否認。（圖:shutterstock/達志）

另一名住在舊金山、化名莉莉的女性，說大約1993年時，被大衛考柏菲選上台一起表演魔術，當時還興奮到頭暈目眩；不過，莉莉指控大衛考柏菲直接在舞台上撫摸她的胸部。對此，坐在觀眾席前排的莉莉爸爸、莉莉妹妹證實此事，當時親眼目睹一切。莉莉說，多年來常夢到大衛考柏菲對她下毒手的噩夢。

事實上，從80年代末到2014年，已有16名女性爆料大衛考柏菲涉及性侵、猥褻，克拉拉、莉莉就是其中兩人；不過，大衛考柏菲和他的律師否認所有的指控，「從未對任何人做出不當行為，更不用說未成年人了」。

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